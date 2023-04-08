Meryem 61 gün sonra ailesine kavuştu, annesi gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hastanede kuvözde olan, ardından Mersin'e getirilen 3 aylık Meryem, DNA testlerinin ardından 61 gün sonra anne ve babasına kavuştu. Bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift uzun süre bebeklerini severken, anne gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da enkaz altında kaldı. Hatay'da yaşayan Berraa ile Hüseyin İri çiftinin 3 aylık bebeği Meryem de depreme hastanede kuvözde yakalandı. Hastanede meydana gelen hasar nedeniyle tüm bebekler çevre illere nakledilirken, Meryem bebekte Mersin'de özel bir hastaneye getirildi. Aile 61 gündür çocuklarını ararken, Mersin'den gelen haberle sevindi. Bebeklerinin Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde olduğunu öğrenen aile, dün Mersin'e gelerek DNA testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda aileye ait olduğu belirlenen bebek, bugün kendilerine teslim edildi. 61 gün sonra çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift uzun süre bebeklerini severken, anne gözyaşlarına hakim olamadı.

"Gece gündüz aklımızdan çıkmıyordu"

Çocuklarına kavuşma anını anlatan baba Hüseyin İri, deprem sırasında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eşiyle birlikte evde olduğunu kaydederek, "Kızımız yeni doğmuştu ve o yüzden Hatay Antakya'da kuvözdeydi. Deprem sırasında nereye nakledildiğine dair bir bilgi alamadık. Çevre illere sevk edilmiş diye duyduk. O günden sonra kızımızı araştırdık ve DNA testi verdik. Test sonucunda kızımızın burada olduğunu öğrendik. Çok mutluyuz. İlk kızımı gördüğüm duygu gerçekten tarif edilemez ancak yaşayan bilir. Çok duygulu anlar yaşadık, üzüntülü günler yaşamıştık. Kızımız gece gündüz aklımızdan çıkmıyordu. Dün haber gelene kadar hep onu düşünüyorduk. Çok mutluyuz" dedi.

Anne Berraa İri de çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bu mutluluk bütün yorgunluğumuzu alıyor"

Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Selman Fidan, Meryem bebeğin Hatay'dan Mersin'e geldiğini kaydederek, "Burada özel bir hastanede belli bir süre kaldıktan sonra kuruluşumuza getirildi. Burada bebeğimizin hiçbir eksiği olmaksızın, büyük bir özveriyle bakıldı. Bebeğimiz de gayet sağlıklı durumda. DNA sonucu çıktı ve ailesine bebeği teslim ettik. Gerçekten bu mutluluk bütün yorgunluğumuzu alıyor" şeklinde konuştu. - MERSİN