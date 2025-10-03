Merve Yıldız Turan: "Eşimle Gurur Duyuyorum, Asıl Endişemiz Gazze Halkı"

İsrail tarafından Sumud Filosu'na düzenlenen saldırıyla alıkonulan aktivist Abdussamet Turan'ın eşi Merve Yıldız Turan, "Eşimle gurur duyuyorum. Eşim gitmeden önce kendisi kendisinin hiçbir şekilde mesele olmadığını, onlar için endişelenmemem gerektiğini söylemişti. 'Endişelenmeniz gereken Gazze halkıdır' demişti" dedi.

Filistin'e insani yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırıyı kınamak amacıyla, Rize'de Gündoğdu Balıkçı Barınakları'ndan denize açılan 100'e yakın deniz aracı Rize Merkez Balıkçı barınaklarına geldi. Buradaki basın açıklamasıyla İsrail'in saldırısı kınandı. Global Sumud Filosuna Rize'den katılan Psikolojik Danışman Aktivist Abdussamet Turan'ın eşi Merve Yıldız Turan da eyleme katılarak Filistin'e destek verdi.

Eşinin 1 ay önce Küresel Sumud Filosu'na katıldığını belirten Merve Yıldız Turan, filonun bölgeye ulaşamasa da ablukanın kırılabileceğini herkese gösterdiğini dile getirerek, "Eşim Abdulsamet Turan 1 ay önce Küresel Somut Filosu'na katıldı. Kendisi Rize'de psikolojik danışman olarak görev yapıyordu. Yani zor bir süreç geçirdik tabii ki ama her şeyden önce çok onurlu bir yolculukta olduklarını düşünüyorum. Bu onurlu yolculuğu da kesinlikle sonuca vardırdıklarına inanıyorum. Çünkü bu filo fiziki olarak oraya ulaşamamış olabilir ama zihinlerdeki ablukayı kırdığını, oradaki ablukanın kırılacağını tüm dünyaya duyurmuş oldular. Ben misyonlarını tamamladıklarını düşünüyorum. Onlar denizdeki eylemlerini tamamladılar, biz de şu anda karada onların eylemlerini devam ettiriyoruz. Onların yanında ama en önemlisi Gazze halkının yanındayız. Buradaki önemli olan şey Sumud Filosu değil. Biz devletimizin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Onların bir an önce bize döneceğini de biliyor, bundan eminiz ama 2 yıldır süren bu zulmün bir an önce durmasını temenni ediyoruz. Tüm duygumuz bu yönde. Şu anda da meydanları boş bırakmıyoruz ve Gazze için buradayız" dedi.

Eşinin aldığı eğitim neticesinde telefonunu denize attığı için kendisiyle görüşemediğini, şu an İsrail'de hapishanede olduğunu ve delegasyon aracılığı ile haber aldıklarını belirten Turan, "Kendisi şu an İsrail'de bulunan hapishanede. Bugün kendisiyle birebir iletişim kuramadım fakat delegasyondan gelen bilgiler bu yönde. İyi olduklarını biliyorum. Sağlıkları gayet yerinde. Şu anda orada tutuluyorlar. İnşallah kısa bir süre sonra da dönmesini bekliyoruz, umut ediyoruz. Ben arayıp ulaşmaya çalıştım ama ele geçirildiği gün telefonlarını kendileri aldıkları eğitim neticesinde denize attılar. O günden sonra kendisiyle hiçbir iletişimi olmadı. Delegasyon yetkilileri sayesinde temsilcilikler ile görüşüp o şekilde bilgi alabiliyorum sadece. Şu anda durumları iyi olduğunu biliyoruz. İnşallah öyledir. Bize verilen bilgiler bu şekilde. Kısa süre sonra da döneceklerini umuyorum inşallah. Ne zaman döneceği ile ilgili net bir bilgi yok ama çok hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyorlar. Kısa sürmesi için de ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını söylediler. Biz de onları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eşiyle gurur duyduğunu dile getiren Turan, "Çok gururluyum. Gitmeden önce kendisi kendisinin hiçbir şekilde mesele olmadığını, onlar için endişelenmemem gerektiğini söylemişti. 'Endişelenmeniz gereken Gazze halkıdır' demişti. Şu anda onun bayrağını devir almış gibi hissediyorum. Evet, tabii ki endişeliyim, tabii ki üzülüyorum fakat asıl üzülmemiz gereken 2 yıldır zulüm gören Gazze halkı. O yüzden de Gazze halkı için buradayız. Yani biz bu mücadeleyi Gazze halkı için veriyoruz. Meydanları boş bırakmamalıyız ve bunu hiçbir zaman gündemden düşürmemeliyiz. O zulmü bir şekilde durdurmayı başarmalıyız" şeklinde konuştu. - RİZE