Üye Girişi
Haberler

Merve Ateş'in Naaşı 20 Ay Sonra Bulundu ve Ailesinin Yanına Defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da depremin ardından kaybolan Merve Ateş'in naaşı, yanlış bir isimle defnedildiği anlaşıldıktan sonra ailesinin yanına nakledildi. Ablası İlknur Karaca, kardeşinin mezarını bulmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hatay'da depremin 18. ayında başka bir isimle defnedildiği fark edilen Merve Ateş'in naaşı, asrın felaketinde vefat eden anne ve babasının yanına nakledildi. Kardeşine ait bir mezara kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadığını dile getiren İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi.

Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kıza ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Genç kızdan acı haber asrın felaketinin 18. ayında gelmiş ve DNA eşleşmeleri ile resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığı'na Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiği fark edilmişti. Mezarı açılan Merve Ateş'in naaşında kendisine ait kolye ve eşyalara rastlanırken 2. kez yapılan DNA'da kesin sonuç ortaya çıktı. Ateş'in naaşı ablaları tarafından Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi Mezarlığı'na babasının ve annesinin yanına nakledildi.

Kardeşinin naaşının bulunmasına destek verenlere teşekkürlerini dile getiren Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca, "6 Şubat'tan bu yana kız kardeşim Merve Ateş kayıptı. Hiçbir yerde ulaşamamıştık. 18 ay sonra çok şükür, mezarını bulduk. Bunun şükrünü ediyoruz. Kız kardeşimi biz hep sağ aradık, fakat ölmüş olabileceği ihtimalini de bulunduruyorduk. Ama kimsesizler mezarlığı tarandığında DNA'larda eşleşme de olmadı. Bundan 5 ay kadar önce İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın verdiği destekle kurulan arama komisyonuyla kardeşimin mezarı bulundu, rabbim razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş"

Kardeşinin Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiğini ifade eden Karaca, "Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık ama fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş. Savcılıktan bize gelen haberle fotoğrafın eşleşip, eşleşmediğini öğrenmek istediklerini söylediler. Yağmur Uçmaz adına tutulan kayıtta fotoğrafta kız kardeşimin fotoğrafı vardı. Farklı isimle defnedilmiş. Biz hep kimsesizler mezarlığında aradık ama Yağmur Uçmaz olarak defnedilmişti" diye konuştu.

"Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz"

Depremden bu yana umutla aradığı kardeşinin 20 ay sonra bir mezarı olduğunu belirten Karaca, "Mezarda Yağmur Uçmaz olarak defnedilen kişinin kız kardeşim olduğundan emin olmak için tekrar DNA istedik. Mezar bundan 2 hafta önce açıldı. Mezarın başında açıldığında eniştem vardı. DNA'ya gerek kalmadan üzerinden kardeşimin kolyesi çıktı. DNA sonucunda da kız kardeşim Merve Ateş olduğu çıktı. Bundan 3-4 gün öncesinde de kız kardeşimin mezarını annemin ve babamın yanına taşıdık. Yani çok şükür bulduk, bir mezar taşı olsun istemiştik ve rabbime şükürler olsun, artık bir mezarı var. Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hatay

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 25 yaralı var

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi

 İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları
Rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade başvuruları yağmaya başladı

Domuz skandalında rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a ikinci şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? 17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu? 6284 SAYILI KANUN MADDELERİ | 6284 sayılı kanun nedir, yürürlükte mi? Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu | Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu nedir? Oğlakla Koç iyi anlaşır mı? 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler? MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 18 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yahya Sinvar'ın son görüntüsü! Hamas lideri Yahya Sinvar nerede öldürüldü? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.