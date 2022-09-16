Mersinliler, Ulaşımda Kentbis'i Tercih Ediyor

Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park sahili boyunca 6 istasyonda 100 bisikletle hizmet veren Kentbis, Mersinliler'in ulaşım tercihleri arasında yerini sağlamlaştırıyor. Yaz aylarında kullanımların arttığı ve 75 bin üyesi bulunan Kentbis bisikletleri, ayda ortalama 10 bin kez kullanılıyor.

Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park sahili boyunca 6 istasyonda 100 bisikletle hizmet veren Kentbis, Mersinliler'in ulaşım tercihleri arasında yerini sağlamlaştırıyor. Yaz aylarında kullanımların arttığı ve 75 bin üyesi bulunan Kentbis bisikletleri, ayda ortalama 10 bin kez kullanılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Yapım Şefi olarak görev yapan Halil Şahin, Mersin'in fiziki yapısı, iklim koşulları ve sahip olduğu sahil şeridi ile bisiklet kullanımına uygun olduğunu belirterek, her geçen gün Kentbis kullanıcı sayısının artığını söyledi.

Şahin, teknolojik altyapısı geliştirilen Kentbis ile ilgili rakamsal verileri paylaşarak, "Toplam 75 bin kullanıcımız bulunmaktadır. Aylık ortalama 10 bin kez kullanım mevcut" dedi.

Adnan Menderes sahil şeridi boyunca bulunan 6 istasyonun lokasyon bilgilerini de paylaşan Şahin, "Her istasyon arasında 1,5 kilometrelik dilimler var. Bu; vatandaşlarımızın ulaşımı konusunda maksimum faydayı sağlaması için. İlk istasyonla son istasyon arasında da 7 kilometrelik bir mesafemiz bulunmakta" diye konuştu.

"AMACIMIZ SPOR BİLİNCİ VE KEYİFLİ ZAMAN"

Şahin, Kentbis'in sağladığı avantajlardan da bahsederek, şunları söyledi:

"Amacımız hem ulaşımı, hem rekreasyon alanı olarak sahil şeridinde, deniz kenarında sürüş avantajını sağlamak. Aynı zamanda vatandaşlarımızın spor bilinciyle, keyifli ve güzel zaman geçirilmesini sağlamak. 100 adet bisikletimiz bulunuyor. Her istasyonumuzda ortalama 24-30 arasında park peronumuz bulunmakta. 17 adet bisikleti mevcut bırakıyoruz. Dağılımlarını yetkili personellerimiz yapıyor. Boş alan bırakmamızdaki sebep ise, park esnasında zorluk çekmemeleri. Bunların dağılımları gün içerisinde yapılıyor."

Bisiklet sürmenin avantajlarından daha çok kişinin faydalanmasını arzu ettiklerini kaydeden Şahin, "Kullanıcı sayımızın çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Uygun fiyatlarla, öğrenciye de destek oluyoruz. Deniz kenarında, manzaraya karşı istedikleri zaman arkadaşlarıyla, aileleriyle beraber gelip burada gönül rahatlığıyla bisiklet kullanabilirler. Bisiklet hem ulaşım, hem spor, hem de keyifli bir zaman geçirme aracı. Bu işin genci yaşlısı yok ve bisikletin modası hiçbir zaman geçmez" diye konuştu.

"ÇOK UCUZ BİR FİYATA BİSİKLET SÜREBİLİYORUZ"

Kentbis kullanıcıları ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Bekir Bıçakçı: "Bu uygulama sayesinde rahatça spor yapabiliyorum. Yürüyünce çoğu zaman yorulabiliyorum, ama bisiklet daha rahat. Sahil boyu uzun mesafe, rahat gezebiliyoruz bisiklet sayesinde. Çoğu kişinin bisiklet imkanı yok. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla, çok ucuz bir fiyata bisiklet sürebiliyoruz. Gayet güzel bir uygulama. Bisikletli yaşam sağlıklı yaşam. Her zaman bunu uygulamaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum."

-Saniye Güner: "Deniz kenarına inip bisiklet sürünce, bir rahatlama geliyor. Günün stresini atınca, insan mutlu oluyor. 2 yıldır Kentbis kartım var benim. Bisikletli yaşam sağlıklı yaşamdır. Ben spor yaptığım için, bisiklet sürmek üstüne çok iyi oluyor."

-Emel Yılmaz: "Sadece sahille sınırlı kalınmaması gerekir diye düşünüyorum. Bisikletli yaşam bence çok güzel. Temiz hava alıyorsun, spor yapmış oluyorsun. Yani bu uygulamayı çok beğeniyorum, çok da kaliteli geliyor bana. Bir kısmı yürüyüp, bir kısmı da bisikletle gitmek, Mersin'in güzelliklerini görmek adına daha çok zevk veriyor bana."

-Melih Ark: "Çok güzel bir uygulama. Gelip ara sıra biniyoruz. Motosiklet kullandığım halde, getiriyorum motoru buraya bırakıyorum, bisikletle geziyorum. Burada bir sıkıntı olduğu zaman, telefon açtığımızda arkadaşlar ilgileniyorlar. Bisikletler konusunda memnunum."