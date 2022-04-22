Mersinli Minikler, 23 Nisan Coşkusunu Sokaklara Taşıdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' coşkusu yaşandı.

Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde eğitim gören çocuklar ile anneleri, Mevlana Mahalle Muhtarlığı önünde toplanarak, atölyeye kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla birlikte yürüyen minikler, üzerlerinde Atatürk siluetlerinin basılı olduğu tişörtler giydi. Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin önüne kadar yürüyen minikler, sokaklara 23 Nisan coşkusunu taşıdı. Mahalle halkı da bu coşkuya evlerinin balkon ve pencerelerinden ortak oldu.

Kortej boyunca 23 Nisan coşkusuna yakışır şarkılar ve marşlar eşliğinde yürüyen çocuklar, daha sonra atölye önünde gösterilerini sergiledi. Şiirler okuyup, şarkılar söyleyen ve dans eden minikleri, aileleri de coşku ve heyecanla izledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN KENDİ MAHALLELERİNDE BİR ANILARI OLSUN İSTEDİK"

Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu ve Okul Öncesi Öğretmeni Sonay Berber, 23 Nisan kutlamaları kapsamında bir haftadır çocuklara 23 Nisan'la ilgili çalışmalar yaptırdıklarını anlatarak, "Çocuklarımızın aslında kendi mahallelerinde bir anıları olsun istedik. Aslında buradaki amacımız hem onlara armağan edilen 23 Nisan'ı eğlenceli kutlamalarını istememiz hem de bu yollardan her zaman geçiyorlar ama öyle bir anı bırakılmamıştır" diye konuştu.

AİLELER ÇOCUKLARINI HEYECAN VE COŞKU İLE İZLEDİ

Torununu izlemeye gelen Nimet Özbek, "Güzeldi maşallah. Hepsini çok beğendik" derken, velilerden Makbule Yokuş, "Çok mutluyuz, çocuklarımız seviniyor. Bugün çok güzel geçti. Eğlendiler, yürüyüş yaptılar, şiirler okudular, 23 Nisan'ı kutladılar. Çocuklarımız çok mutlu, biz de mutluyuz" dedi.

Çocuklarını izlemeye gelen annelerden Sevgi Aydın da "Çok mutluyum. Çünkü benim kızım önceden içine kapanık bir çocuktu. Ama buraya geldiğinden beri o kadar özgüvenli ki şarkıları öyle deli dolu söylüyor. Onunla birlikte biz de çok mutlu oluyoruz evde" diye konuştu.

Miniklerden İsra Gezgen ise "Bugün burada eğlendik, 23 Nisan'ı kutladık, eğlenceli danslar yaptık, yollarda yürüdük" dedi.