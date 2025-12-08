Mersin'deki Örtü Altı Sebze Üreticileri İsyan Etti: Ne Yapacağımızı Şaşırdık

(MERSİN) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde örtü altında biber, patlıcan, domates, marul gibi sebzeler yetiştiren çiftçiler, maliyetlerdeki artışa rağmen fiyatların geçen senenin yarısına kadar düşmesine isyan etti. Çiftçiler, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu fiyatlarla borcumuzu bile ödeyemeyiz" dedi. Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, çiftçinin elinde kalan ürünlerin Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde uygun fiyatla vatandaşa sunulması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin en büyük örtü altı sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Akdeniz ilçesinde çiftçilerin sera naylonu, gübre, ilaç, mazot, işçilik gibi maliyetleri arttı ancak hasat zamanı gelen ürünlerin fiyatı artmadı, aksine geçen seneye göre neredeyse yarı yarıya düştü.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, çiftçilerle birlikte Kazanlı Mahallesi'ndeki bir serada açıklamalarda bulundu. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biber, patlıcan, domates, salatalık, marul, maydanoz gibi birçok ürünümüz çiftçinin elinde kalmış durumda. Yıllardır söylüyoruz; bizim talebimiz karşılanamayacak bir talep değildir. Çiftçinin sesine başta Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı kulak vermeli. Sahadaki sıkıntıyı mutlaka yetkililer buraya gelip bizimle paylaşmalı ve bakanlıkları temsil eden, çiftçileri temsil eden kurumlar bir araya gelerek bu sorunu masaya yatırmalıdır.

Tarım Kredi Kooperatiflerimizin zincir marketleri var. Bu zincir marketler ne için kuruldu? Tam da bugün yaşadığımız sıkıntıları çözme noktasında bu marketler devreye girmeli. Bu kriz dönemlerinde direkt üreticiden ürünü alıp çok makul fiyatlarla tüketicimize sunmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri amacına uygun çalışmıyor. Bunu buradan bakanlıklara sesleniyoruz. Her geçen yıl üretim maliyetlerinin altında ezim ezim eziliyoruz. Maliyetlerdeki bu artış maalesef ürünlerimize yansımıyor. Bu feryadımızın bakanlıklarımız tarafından duyulmasını istiyoruz."

"Bir defa da iğneyi kendilerine batırsalar doğruyu bulacaklar"

Yöre çiftçilerinden biri, üretici iflas noktasına gelmişken tüketicinin de gıda alamadığına dikkati çekerek, "Bu içimi acıtıyor" dedi.

Çiftçi, "Diyorlar ki, bu aradaki parayı kim yiyor? Üretici kazanmıyor, tüketici feryat ediyor, aracı iflas ediyor. Fidesini 2 liraya alırsın, naylonu var, sandığı var, asfaltı var, köprüsü var, fiyat 40–50 lirayı buluyor. Suçu Hasan'a, Mehmet'e atıyorlar; bir defa da iğneyi kendilerine batırsalar doğruyu bulacaklar. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar, ben şaşırmışım" ifadelerini kullandı.

"Don felaketinden sonra destek alamadık"

Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gökhan Büber de geçen ilkbahardaki don felaketinin ardından sert çekirdekli meyve üreticilerine destekleme çıktığını ancak örtü altı üreticilerin çok büyük zarar yaşamalarına rağmen desteklerden faydalanamadığını söyledi. Büber, "Geçen sene bu tarihlerde biber 40–45 liraydı, bu yıl 20 lira bandında. Bu fiyatlarla üreticinin bırakın para kazanmasını, borcunu ödemesi mümkün değil" dedi.

Yörede çiftçilik yapan bir ziraat mühendisi, örtü altında dönüm başına maliyetin 300 bin lira olduğunu ifade ederken, bir çiftçi maliyetlerle baş edemediği için üretimi bıraktığını söyledi. Çiftçiler, biber başta olmak üzere örtü altı ürünlerin fiyatının belirlenmesi için komisyon kurulmasını istedi.