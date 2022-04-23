Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Çocukların 23 Nisan Coşkusuna Ortak Oldu

Meral Seçer, Sosyal Hizmetler İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleşen tören öncesinde yine aynı okul bahçesinde yer alan MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı İbrahim Kiper Anasınıflarını da gezdi. Miniklerle sohbet eden Meral Seçer, çocuklara 'Mersin'i Tanıyoruz' ve 'Büyümek İstiyorum-Biz de Çocuktuk 2' isimli kitaplardan da hediye etti.

Öğretmenler, veliler ve Özgürlük Mahallesi Muhtarı Ömer Ergüven'in de yer aldığı gösteride çocuklar şiirler okudu, birbirinden renkli gösteriler sahneledi.

"BU İLK MİLLİ BAYRAMIMIZDIR VE ÇOK ÖNEMLİ BİR BAYRAMDIR"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün çok önemli bir gün. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuştur. Bu ilk milli bayramımızdır ve çok önemli bir bayramdır. Çünkü Cumhuriyetimizin, demokrasimizin temeli atılmıştır. Bu önemli bayramı, günü Mustafa Kemal Atatürk çok sevdiği çocuklara armağan etmiştir. Biz de sizleri çok seviyoruz" diye konuştu.

"BU BAYRAMI HEPİMİZ COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'e sahip çıkacak ve onu koruyacak olanların geleceğin gençleri olan çocuklar olduğunu belirten Meral Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlerin de bu emaneti korumak için sorumluluklarınız var. Öncelikle bilime, ilime önem vermeniz, okulunuza önem vermeniz gerekiyor. Çünkü geleceğin başbakanı, belediye başkanı, doktoru, öğretmeni sizler olacaksınız. Bunu olmanız için okulunuza, öğretmenlerinize önem vermeniz gerekiyor. Bu bayramı hepimiz coşkuyla kutluyoruz. Ben çocukken de bunu kutluyordum, şimdi sizleri böyle gördüğümde o günleri hatırladım. Aynı coşkuyu hissediyorum ve sizi keyifle izleyeceğim. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Her zaman sizlerleyiz, beraberiz, sevgiyle kalın."

"EVİMİZDE, ÜLKEMİZDE ŞENLİK OLSUN. BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN"

Akdeniz Sosyal Hizmetler İlkokulu Müdürü Hacer Çokaklıoğlu ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinerek, "Türk milleti ulusal egemenlik için Büyük Komutan'ın ardından Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve kıyamete kadar yaşayacak bağımsız bir Türkiye ortaya çıkmıştır. 23 Nisan, millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür. Biz çocuklar bayramları çok seviyoruz. Biz bayramlar istiyoruz, evimizde, ülkemizde şenlik olsun. Biz çocuğuz. Bayramımızda şeker de olsun oyun da. Bugün neşe ve mutluluğumuzun günü olsun. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Okul Müdürü Çokaklıoğlu, Meral Seçer'e çiçek taktim etti.