Mersin yerel: Mersin'de 18. Cadde ile 2. Çevre Yolu Kesişimi 17 Eylül'de 1,5 Ay Süreyle Trafiğe Kapatılacak Yerel Haberler Mersin haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı “18. Cadde Altgeçit Çalışmaları Projesi” kapsamında 2. Çevre Yolu üzerindeki kısmı, 17 Eylül’de 1,5 ay süreyle trafiğe kapatılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı "18. Cadde Altgeçit Çalışmaları Projesi" kapsamında 2. Çevre Yolu üzerindeki kısmı, 17 Eylül'de 1,5 ay süreyle trafiğe kapatılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 1 ay önce yapımına başladığı "18. Cadde Altgeçit Çalışmaları Projesi"nin 2. Çevre Yolu üzerindeki kısmı, 17 Eylül'de 1,5 ay süreyle trafiğe kapatılacak. Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre alternatif güzergahlar şöyle: -2.Çevre Yolu üzerinde batı istikametinden geliş yapan sürücüler, Sevgi Katlı Kavşağı'nın alt geçidini kullanmadan kavşağın üst yan yolunu kullanabilirler. -Doğu geliş istikametinde seyahat eden sürücüler ise 1850. Sokak istikametinden sağa takiben 1859. Sokak istikametine sola dönüp 18. Cadde'ye katılabilirler. Kaynak: ANKA / Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Eylül Yerel Haberler

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