Mersin yerel: Mersin Büyükşehir, 'Umut Yolunu Bulur' Sloganı İle Onkoloji Hastalarının Ulaşımını Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Umut Yolunu Bulur' sloganıyla hayata geçirdiği "Onkoloji Hasta Servis Aracı" hizmeti ile ihtiyacı olan hastaların yanında olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde yürütülen hizmetle, pandeminin Türkiye'de görüldüğü günden bu yana, kanser tedavisi gören hastaların ev ile hastane arasındaki ulaşımı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 'Umut Yolunu Bulur' sloganıyla başlattığı hizmeti ile 4 merkez ilçenin yanı sıra Tarsus ve Erdemli'de yaşayan kanser hastalarına da ulaşıyor. Hastaneye transfer hizmeti almak isteyen her vatandaşın talebi gerçekleştiriliyor.

Hastalar, Alo 185 ve Teksin üzerinden kolaylıkla kayıt yaptırabiliyor. Hasta tedavi süresince, planlamaya göre hizmetten faydalanabiliyor. Onkoloji hasta servisi sayesinde özel araçla hastaneye gitme imkanı olmayan hastalar, böylece toplu taşıma araçlarını da kullanmak zorunda kalmıyor.

"ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 2 BİN KEZ HİZMET VERDİK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Ambulans Servisi Mesul Müdürü Rıfat Can Cebe, hizmetin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Onkoloji servisimiz, pandemi döneminde başladı. Onkolojik tedavi alan hastalar, yorucu bir süreçten geçiyor. Toplu taşıma araçları, bulaşıcı hastalıktan dolayı risk taşıdığı için, bu hastalarımızın servisini biz sağlıyoruz. Hizmetimiz, pandeminin başladığı günden bu yana devam ediyor. Şu an için merkez ilçeler, Tarsus ve Erdemli'ye hizmet vermekteyiz. Pandemiden bugüne kadar, yaklaşık 2 bin kez hizmet verdik. Kayıtlarımızı haftalık alıyoruz. 1 hafta öncesinden aranıyoruz. Hastalarımız, onkolojik tedavi raporlarını bize ilettiği takdirde hizmetimize başlayabiliyoruz. Evden hastaneye, hastaneden eve şeklinde gidiş dönüş her türlü yardımcı oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hem servis konusunda, hem de onların bu zorlu süreci başarıyla atlatmaları adına, her zaman yanlarında olacağız."

"EVİMDEN ALIP, EVİME BIRAKIYORLAR"

Mide kanseri teşhisinin ardından midesi alınan ve tedavi süreci yaklaşık 1 yıldır devam eden Mehmet Emin Çiçek, ışın tedavisi aldığı Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşımını, Büyükşehir'in sunduğu servis ile sağlayan hastalardan sadece biri. Mehmet Emin Çiçek, hastanede tedavi gördüğü sırada bir hasta yakınından ulaşım hizmetini öğrendiğini ve başvurduğunu anlatarak, "Çok iyi bir hizmet. Kapıdan alıp, kapıya bırakıyorlar. Memnunum. Bu gibi hizmetler iyidir. Hastalığım sırasında 4-5 gün otobüs ile gittim geldim, bayağı sorun oldu. Ama böyle daha rahat. Hizmeti verenden de, götürüp getirenden de Allah razı olsun" dedi.