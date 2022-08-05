Mersin yerel: Mersin Büyükşehir'in Yüzme Kursunda Sezon Boyunca Hedeflenen Kursiyer Sayısına İlk 1 Ayda Ulaşıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran'da başlattığı ücretsiz yüzme kursunda sezon boyunca hedeflenen 4 bin kursiyer sayısına, ilk bir ayda ulaştı. Büyükşehir Belediyesi, kursu sonlandırmayı planladığı 1 Eylül'e kadar hedefini 6 bin kursiyere çıkardı.

Belediye'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde, 20 Haziran'da başlayan ve 1 Eylül tarihinde sonlandırılması planlanan ücretsiz yüzme kursuna her yaştan Mersinli ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksi'ndeki açık havuzda verilen kursa, 6 yaş ve üzeri tüm Mersinliler başvuruda bulunabiliyor. Kursta 10 yüzme antrenörü, 1 koordinatör ve 2 cankurtaran eşliğinde eğitimler devam ediyor.

10 antrenörle vermeye başladıkları yüzme kursu hizmetine haziran ayında başladıklarını belirten Yüzme Antrenörü Özge Turşin, eylül ayında ulaşmayı hedefledikleri 4 bin sayısına şimdiden ulaşmanın memnuniyetini dile getirerek yüzme öğrenmek isteyen herkesi kursa davet etti. Turşin, kursa ilişkin şunları söyledi:

"7'den 70'e yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla çıktığımız bu yolda, gün geçtikçe sayımızı 2'ye katlıyoruz. Halkın talebini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. En küçük yaş aralığımız 6, şu zamana kadar kurs hizmeti verdiğimiz en yüksek yaş 76. İnanılmaz derecede mutlu bir şekilde ayrılıyorlar.

Yüzme sporu, çocukların kas gelişimini gerçekten destekliyor. Biz de elimizden geldiğince sporun her noktasında onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Yüzme de, total anlamda bütün kasları çalıştıran tek branş zaten. O yüzden çocuklarda kas gelişimini çok etkiliyor. Gerçekten yüzmeyi kaliteli bir şekilde öğrenmek istiyorlarsa, Mersin standardındaki en hijyenik havuz olduğumuzu iddia ediyoruz. Herkesi bekliyoruz."

Kursa 25 Temmuz'da başladığını belirten Ayşe Sude Uncu, "Hiç istemediğim halde babamın zoruyla geldim, ama çok eğlendim. Yüzmeyi hiç bilmiyordum. Şimdi suyun üstünde durabiliyor ve kulaç atabiliyorum. Öğrendikçe denizde de aynısını yapabileceğimi düşündüğüm için, buraya katıldım. Hocamız da zaten çok ilgili ve bize sürekli destek oluyor" diye konuştu.