Mersin yerel: Mersin Büyükşehir'in "Yaz Dostum" Konserleri Haluk Şaş ile Devam Etti - Haberler

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Mersin yerel: Mersin Büyükşehir'in "Yaz Dostum" Konserleri Haluk Şaş ile Devam Etti

Mersin haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen “Yaz Dostum” konserleri sanatçı Haluk Şaş ile devam etti.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen "Yaz Dostum" konserleri sanatçı Haluk Şaş ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında düzenlediği yaz konserleri devam ediyor. Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Öner Sitesi önünde düzenlenen Haluk Şaş konserinde, Türk pop müziğinin 80'li ve 90'lı yıllara ait parçaları seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik takvimine göre farklı konseptlerde hazırlanan konserler devam edecek.

ANKA / Yerel

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