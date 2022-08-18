Mersin yerel haberleri: Yenişehir Belediyesi Yks Kursu Kayıtları Başladı
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Mersin haberi: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin lise mezunlarına yönelik vereceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kursu için kayıtlar başladı. 2 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek kayıtlar, Yenişehir Belediyesi Akademi'de yapılacak.
Mersin Yenişehir Belediyesi'nin lise mezunlarına yönelik vereceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kursu için kayıtlar başladı. 2 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek kayıtlar, Yenişehir Belediyesi Akademi'de yapılacak.
Mersin Yenişehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençleri yalnız bırakmıyor.
Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek YKS kursu için kayıtlar başladı. Öğrenciler kurslarla ilgili detaylı bilgiye, Yenişehir Belediyesi Akademi'nin 0324 324 46 40 numaralı telefonundan ulaşabilecek.