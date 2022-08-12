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Mersin yerel haberleri... Tarsus Belediyesi Zabıta Ekipleri, Halk Sağlığını Tehdit Eden Pastane Ürünlerine El Koydu

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Mersin haberlerine göre Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, saha çalışmaları çerçevesinde gıda denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, bu kapsamda ihbar üzerine gittiği pastanede hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.

Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, saha çalışmaları çerçevesinde gıda denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, bu kapsamda ihbar üzerine gittiği pastanede hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.

Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, yapılan ihbarı değerlendirerek bir pastanede denetim yaptı.

Sağlık İşleri ekipleri, içerisinde böcek ve sineklerin bulunduğu, sağlıksız koşullarda üretilen pastane ürünlerinden numuneler aldı. Hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konulurken, pastane hakkında da inceleme başlatıldı.

ANKA / Yerel

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