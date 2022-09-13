Mersin yerel haberleri | Mezitli Belediyesi'nden Kırtasiye Desteği

Gelen Mersin haberine göre Mezitli Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye yardımı seferberliği başlattı. Yardımseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getiren projeye başvuran veliler, Mezitli Belediyesi'ne gelerek kırtasiye malzemelerini almaya başladı.

Mezitli Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye yardımı seferberliği başlattı. Yardımseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getiren projeye başvuran veliler, Mezitli Belediyesi'ne gelerek kırtasiye malzemelerini almaya başladı.

İçerisinde kalem, defter, silgi gibi temel ihtiyaçların yanında kalemlik, boya seti, cetvel seti gibi yardımcı ürünlerin de bulunduğu çantalar, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere ulaştı.

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların çocukların eğitime ulaşmasına engel olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Çocuklarımız derslerinden başka bir şey düşünmesin, velilerimiz de eğitim bütçesi kaygısı yaşamasın diye hayırsever Mezitli halkımızla birlikte kırtasiye malzemesi seferberliği başlattık. Kampanyamız kapsamında belediyemizin kaynaklarının yanında hayırseverlerimize çağrı yaparak ihtiyaç sahibi velilerimize destek olmak istedik. Hayırseverlerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Bunun yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da büyük başvuru yaptılar. Zorlukları el ele vererek aşacak, geleceğimizin aydınlık yarınları olan çocuklarımıza mutlu bir yaşamı birlikte sağlayacağız. Tüm çocuklarımıza, öğretmen ve velilerimize başarılı bir eğitim yılı dilerim" dedi.

İhtiyaç sahibi tüm çocuklara kırtasiye malzemesi sağlamak amacıyla kampanyanın devam ettiğinin altını çizen Başkan Tarhan, hayırsever vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.