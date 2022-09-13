Mersin yerel haberleri... Mersin Büyükşehir Toroslar Emekli Evi, Misafirlerini Ağırlamaya Başladı

Mersin haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaş almış vatandaşların hayatına huzurlu, sağlıklı, aktif ve mutlu bir şekilde dokunmak hedefiyle projelendirdiği ‘Emekli Evi’, Toroslar ilçesinde de faaliyete geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaş almış vatandaşların hayatına huzurlu, sağlıklı, aktif ve mutlu bir şekilde dokunmak hedefiyle projelendirdiği 'Emekli Evi', Toroslar ilçesinde de faaliyete geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaşlı Dostu Kent' olma hedefiyle ilk olarak Yenişehir ilçesinde açtığı Emekli Evi, Tarsus'un ardından Toroslarda da yoğun ilgi gördü.

Emekli Evi'nde çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Psikologlarından Başak Gökdal Bayraktar; Emekli Evi projesinin amacının, yaş almış vatandaşların aktif ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek olduğunu söyledi.

"55 YAŞ VE ÜZERİ TÜM EMEKLİ VATANDAŞLAR FAYDALANABİLECEK"

Toroslar ilçesindeki Emekli Evi'nin de bu amaç doğrultusunda üyelerine çeşitli kurslar, el sanatları, briç kursları, kültürel ve sosyal geziler ile psikolojik danışmanlık hizmetleri vereceğini söyleyen Bayraktar, "55 yaş ve üzerindeki tüm emekli vatandaşlarımız, Mersin ilinde ikamet ediyor olmak koşuluyla bu hizmetimizden yararlanabilecekler. Aynı zamanda üyelerin eşleri de bu hizmetten yararlanabiliyor. Geziler, sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra, gelip kitap ve gazetelerini okuyabilecekleri, bu süre içerisinde de ücretsiz olarak çay içip sohbet edebilecekleri bir ortam hazırladık" dedi.

"EN MUTLU OLDUĞUM YILLAR, SON 2-3 YIL"

Toroslar ilçesinde yaşadığını ve Yenişehir Emekli Evi'ne sürekli gittiğini söyleyen Hüseyin Güler isimli vatandaş, verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, "Benim gerçekten vakit geçirecek, oyalanacak yerim yoktu. Kıraathanelere gitmem, astımım var, sigara dumanı dokunuyor. Oyun hastalığım, içkim, kumarım yok, burası tam benim yerim. Arkadaşlarımla oturup sohbet-muhabbet edip, kitabımızı gazetemizi okuyup, çok güzel zaman geçiriyorum. Diyebilirim ki, benim en mutlu yıllarım son 2-3 yıldır. Bu Emekli Evi kuruldu kurulalı çok mutluyum" diye konuştu.

Verilen hizmetten son derece mutlu olduğunu ve arkadaş çevresi ile de paylaştığını belirten İbrahim Kulu isimli emekli vatandaş ise "Hizmet çok güzel, arkadaşlarımız güzel ilgileniyor bizimle. Bu yaştan sonra beklentimiz ne olacak? Geliyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Vahap Bey, hizmetlerinden dolayı berhudar olsun. Tüm çevreme söyledim. Yayladaki, memleketteki, sağdaki soldaki hepsine söyledim. Onlar da kısa süre içinde gelecekler" diye konuştu.