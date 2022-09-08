Mersin yerel haberleri... Mersin Büyükşehir'in Mobil Mutfak Tırı Yangın Bölgesinde

Mersin habere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Mutfak Tırı'nı yangın felaketinin sürdüğü Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'ne gönderdi. Sabah '1 Ekmek 1 Çorba', öğlen ve akşam saatlerinde ise 3 çeşit yemekle bölgedeki yangınzede ve görevlilere hizmet sunan Mersin Büyükşehir, yangınla mücadele sona erene kadar bölgedeki faaliyetini sürdürecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Mutfak Tırı'nı yangın felaketinin sürdüğü Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'ne gönderdi. Sabah '1 Ekmek 1 Çorba', öğlen ve akşam saatlerinde ise 3 çeşit yemekle bölgedeki yangınzede ve görevlilere hizmet sunan Mersin Büyükşehir, yangınla mücadele sona erene kadar bölgedeki faaliyetini sürdürecek.

Yangınla mücadele yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi ; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet güçleri ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen itfaiye ekipleriyle bölgede tek vücut oldu. Yangının ilk saatlerinden itibaren bölgede seferber olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ve yangınla mücadelede görev alan ekiplere hizmet etmeye devam ediyor.

"TIRIMIZDA AYRICA BOL MİKTARDA İÇME SUYU VE DUMANDAN ETKİLENMELERE KARŞI YETERLİ MİKTARDA AYRAN BULUNUYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yangının ilk anından beri bölgede çalışmalara başladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, bölgede hizmete sundukları Mobil Mutfak Tırı hakkında, "Biz vatandaşlarımızın iyi kötü tüm günlerinde yanlarındayız. Doğal afet, yangın, sel gibi felaketlerde hem vatandaşlarımıza hem de bölgede çalışan tüm ekiplere gıda desteği sağlamak adına yine buradayız. 1 ekmek 1 çorba projesi ile sabah kahvaltısını verdiğimiz vatandaş ve çalışanlarımızın, öğle ve akşam yemekleri ise Mobil Mutfak Tırımızda hazırlanıyor. Tırımızda ayrıca bol miktarda içme suyu ve dumandan etkilenmelere karşı yeterli miktarda ayran bulunuyor" diye konuştu.

"ÇOK ZORLU BİR YANGINDAYDIK"

Yangınla mücadelede Mersin'le koordineli çalıştıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli Ahmetcan Kemik, "Geldiğimizde çok büyük bir yangın vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile beraber göreve başladık. Çok zorlu bir yangındaydık. Tüm evlere sıçramak üzereydi. Bir sürü ev kurtardık itfaiyeci arkadaşlarımızla. Giresun'dan Gümüşhane'den, Konya'dan, Osmaniye'den, Aksaray'dan gelen itfaiyeci arkadaşlarımızla birlikte tek vücut olduk. Yangın sönene kadar buradayız, sönünce Konya'ya gidip tekrar görevimize başlayacağız" dedi.