Mersin yerel haberleri... Mersin Büyükşehir'in 'Halk Kart' Uygulaması ile Hem Esnaf Hem Vatandaş Kazanıyor

Mersin haber: Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Kart uygulaması, hem vatandaşın hem de esnafın kazanmasını sağlıyor. Başkan Vahap Seçer’in 2019 yılında başlattığı Halk Kart uygulaması ile kentteki anlaşmalı 400’e yakın yerel marketten alışveriş yapılabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması, hem vatandaşın hem de esnafın kazanmasını sağlıyor. Başkan Vahap Seçer'in 2019 yılında başlattığı Halk Kart uygulaması ile kentteki anlaşmalı 400'e yakın yerel marketten alışveriş yapılabiliyor.

Vatandaşlar, her ay Halk Kart hesaplarına yüklenen bakiyelerle, tekel ve kozmetik ürünleri dışında ihtiyaç duydukları gıda ve diğer ürünleri mahallelerindeki marketlerden alıyorlar. Vatandaşa sağlanan nakdi destek, esnafın kasasına giriyor ve zincir marketler karşısında rekabet etmekte zorlanan yerel esnafın kazanması sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, projenin başladığı 2019 yılından bu yana toplam 54 milyon 264 bin 270 TL hem vatandaşa, hem de esnafa destek sağlamış oldu. Halk Kart uygulamasından kişi bazında bugüne kadar 329 bin 450 kişi faydalandı.

"BU UYGULAMA BİR YARAYA MERHEM OLUYOR"

Silifke Caddesi üzerinde bulunan Cömert Gıda'nın sahibi Ömer Cömert, uygulamayla ilgili, "Halk Kart uygulamasının 2 türlü avantajı var. Birincisi, yerel esnafa avantajı var. İşimize bir hareket getirdi. Büyük AVM'ler başta olmak üzere bir sürü rakiplerimiz var. Halk Kart'ın oralarda geçmemesi çok iyi. İkincisi, Halk Kart'tan faydalananlar için de çok iyi. Çünkü insanlar kart sayesinde alışveriş yapabiliyor. Yani istediği malı alıyor. Mesela koli yardımı yapıldığı zaman kolinin içerisindekine tabi kalmak zorunda, ama burada öyle bir derdi yok. Alabileceği rakam belli; geliyor bakıyor, istediğini seçiyor, istediğini alabiliyor. O bakımdan çok iyi bir uygulama. Zincir marketlerin karşısında o kadar çok zor durumda kalıyoruz ki; o kadar çok yere girdiler ki her yerde varlar; ama bu uygulama hiç olmazsa bir yaraya merhem oluyor" diye konuştu.

"HALK KART SAYESİNDE MERSİN ESNAFI KAZANIYOR"

Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Bilginler Gıda da Halk Kart uygulamasının geçerli olduğu noktalardan biri. Sahibi Tamer Bilgin, Halk Kart uygulamasını değerlendirerek, "Çok güzel bir uygulama. Vahap Bey'e teşekkür ediyoruz. Halk Kart sayesinde Mersin esnafı kazanıyor. Bu uygulama yerel marketleri çok güzel kolluyor. Bu zincir marketler bizi çok etkiliyordu. Fakat bu sayede biraz daha rahatladık" dedi.

Güneş Mahallesi'nde bakkalı bulunan esnaf Yılmaz Taylan ise "Bize faydası var. Vatandaşlar büyük marketlere gitmiyorlar, bizim gibi küçük esnafa gelip, alışverişlerini yapıyorlar" diye konuştu.

YAŞAR: "MERSİN GENELİNDE 400'E YAKIN YEREL ESNAFLA ANLAŞMAMIZ VAR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Halk Kart uygulamasının başvuru detaylarını anlattı. Dar gelirli vatandaşların faydalandığı Halk Kart uygulaması sayesinde, yerel esnafın da kazandığına değinen Yaşar, "Mersin genelinde 400'e yakın yerel esnafla anlaşmamız var. Halk Kart hizmetimizde bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımıza katkı sunarken, bir taraftan da yerel esnafımızı desteklemek istedik. Vatandaşlarımız bu yerel marketlerden, bakkallardan alışverişlerini aylık olarak yapabiliyorlar" dedi.

Yaşar, Halk Kart uygulamasından hem vatandaşların hem de esnafın son derece memnun olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Bize güzel geri dönüşler oluyor. Yerel esnafımız belediyemize şükranlarını iletiyor. 'Sağ olsun Belediyemiz bizi bu konuda da destekliyor. Zincir marketlerle rekabet edemez durumdayken, bu bize bir can suyu oldu' diyorlar. Vatandaşlarımız da zincir marketlere gitmektense, kendisine en yakın esnaftan, bakkaldan, mahalle marketinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Yani yol parası vermeden, kısa sürede alışveriş yapacağı yere ulaşmış ve ihtiyaçlarını karşılamış oluyor."

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halk Kart'a başvurmak isteyen vatandaşlar, 13 ilçede bulunan Halk Kart başvuru noktalarına gelip, istenen evrakları veriyor. Sosyal hizmet uzmanlarının incelemeleri sonucu, sosyal yardım yönetmeliği kriterlerine uyan ve dar gelirli olduğu tespit edilen tüm vatandaşlar, uygulamadan yararlanabiliyor.