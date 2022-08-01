Mersin yerel haberleri | Mersin Büyükşehir'den Kadınlara Yönelik 'Punch Atölyesi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde, kadınlara yönelik olarak 'Punch Atölyesi' düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Atölye kapsamında punch işlemeyi öğrenen kadınlar; tokadan takıya, kırlentten kıyafetlere kadar pek çok yerde kullanılan el işini, ileride Büyükşehir'in üretici kadın stantlarında yer alarak kazanca da dönüştürme imkanına sahip oluyor. Haftada bir gün 3'er saatlik derslerle üç hafta boyunca devam edecek eğitime, 32 kadın katılıyor. Atölye, üç haftalık kurs bitiminde yeni katılımcılarıyla devam edecek.

Büyükşehir'in kurduğu üretici kadın stantlarında yer alan anne-kız Zakine Alkış ve Gülan Alkış ise Atölye'de gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor. Zakine Alkış, eğitimle ilgili şunları söyledi:

"El işi gerçekten ruha iyi geliyor. Çünkü onu yaptığın zaman farklı bir alemde oluyorsun. Ne çıkacak merak ediyorsun. Acaba bu nasıl olacak derken, hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Her kadın için el işi yapmak, bir şeyler yapmak çok güzel. Punch ile yapılan toka, takı, çanta, kırlent, kıyafetlere, çantalara aksesuar olarak kullanılabilir. Her türlü şey yapılıyor, geniş bir çerçevesi var."

Eğitmen Gülan Alkış ise Atölye'nin çok iyi gittiğini paylaşarak, şöyle konuştu.

"Belediyemizin vermiş olduğu destekle, ben de stant açmaya başlamıştım ve şu an öğrendiğimi diğer kadınlara öğretmeye başlıyorum. Haftada bir gün üç saat olarak eğitimimiz devam ediyor. Üç hafta boyunca sürecek. Sonrasında devam etmesini isteyen kadınlarımız da var. Kadınlarımıza bunu öğrettikten sonra, onlar da bunu hobiden çok işe çevirebilirler ve benim gibi onlar da stantlarımızda yer alabilirler."

Bir yıldır Büyükşehir'in üretici kadın stantlarında yer aldığını söyleyen Bahar Babür ise "İplere aşık biriyim. O yüzden Punch kursunun açıldığını duyunca hemen gelmek istedim. Öğrenmeyi çok istiyordum. Toka tasarımı yapıyorum. Punch ile de devam edeceğim toka tasarımı yapmaya. Belediye'nin böyle bir şey yapması, bunların ücretsiz olması çok güzel. Kadınlar yeni bir şeyler öğreniyor. Bu onlara yeni bir iş kolu oluyor. O yüzden mutluyum kendi adıma da herkes adına da" diye konuştu.