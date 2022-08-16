Mersin yerel haberleri... Mersin Büyükşehir Belediyesi Yks Kurs Merkezlerinde Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

Mersin haberler... Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kurs Merkezleri, üniversite tercih sonuçlarının açıklandığı 15 Ağustos 2022 tarihi itibari ile birlikte, önümüzdeki yıl sınava girecek üniversite adayı öğrencilere hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Kurs Merkezleri’nin, önümüzdeki yıl LGS sınavına girecek öğrenciler için kurs eğitimi ise 5 Eylül’de başlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kurs Merkezleri, üniversite tercih sonuçlarının açıklandığı 15 Ağustos 2022 tarihi itibari ile birlikte, önümüzdeki yıl sınava girecek üniversite adayı öğrencilere hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Kurs Merkezleri'nin, önümüzdeki yıl LGS sınavına girecek öğrenciler için kurs eğitimi ise 5 Eylül'de başlayacak.

Başkan Vahap Seçer'in, "Sınavlara hazırlanmak için dershanelere gidecek ekonomik gücü olmayan gençlerimizin yanında, Büyükşehir Belediyesi olarak her daim biz olacağız" sloganıyla hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı kurs merkezleri, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da bulunan kurs merkezlerinde toplam 3 bin 263 öğrenciyi, 2023 yılında yapılacak YKS sınavına hazırlama gayreti içinde olacaklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, yeni dönem için gerekli olan tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR KURS MERKEZLERİ YENİ DÖNEME HAZIR

2021-2022 eğitim-öğretim yılında hem YKS hem de LGS kurs merkezlerindeki öğrencilerin yakalamış olduğu başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Karakuş, "Önümüzdeki yıl da aynı başarıyı yaşayabilmek adına, hatta üzerine ekleyebilmek için gerekli çalışmalarımızı, rehberlik birimimiz ve kurs sorumlularımızla birlikte hazırladık. Yeni döneme her anlamda hazırız" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim dönemine 15 Ağustos 2022 tarihi itibari ile 10 ilçede bulunan 11 YKS kurs merkezinde başladıklarını kaydeden Karakuş, "Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de açıkladığı üzere, ücretsiz eğitim öğretim hizmetinin yanında, bu yıl öğrencilerimize yardımcı kitapları ve deneme kitapçıklarını da ücretsiz olarak ulaştıracağız" diye konuştu.

"EĞİTİMİN YANINDA SOSYALLEŞME ETKİNLİKLERİMİZ DE OLACAK"

Kurslarda bu yıl da yine motivasyon etkinliklerinin olacağını sözlerine ekleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Karakuş, "Geçen yıl yapmış olduğumuz motivasyon etkinliklerimizin, öğrencilerden geri dönüşlerde çok etkili olduğunu gördük. Bizler de bu yıl öğrencilerimizi, yine sadece kurs merkezi hizmetimizle değil, aynı zamanda motivasyon etkinliklerimizle ve rehberlik alanımızda da destekleyecek ve sosyalleşmelerine katkı sunacağız" dedi.