Mersin yerel haberleri | Bozyazı Kaymakamı Topsakal görevine başladı Yerel Haberler Mersin yerel haberi | Mersin'in Bozyazı Kaymakamlığına atanan Tuncay Topsakal, görevine başladı. Mersin'in Bozyazı Kaymakamlığına atanan Tuncay Topsakal, görevine başladı. Resmi Gazete'nin 12 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Atama Kararnamesi ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Şube Müdürü iken Bozyazı Kaymakamlığına atanan Topsakal, yeni görev yerinde mesaiye başladı. Topsakal, bu başlangıcın hem kendi hem de hizmet edeceği Bozyazı halkı için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bozyazı Mersin Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Mersin yerel haberleri | Bozyazı Kaymakamı Topsakal görevine başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.