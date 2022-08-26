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Mersin yerel haberleri | Bozyazı Kaymakamı Topsakal görevine başladı

Yerel Haberler

Mersin yerel haberleri | Bozyazı Kaymakamı Topsakal görevine başladı

Mersin yerel haberi | Mersin'in Bozyazı Kaymakamlığına atanan Tuncay Topsakal, görevine başladı.

Mersin'in Bozyazı Kaymakamlığına atanan Tuncay Topsakal, görevine başladı.

Resmi Gazete'nin 12 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Atama Kararnamesi ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Şube Müdürü iken Bozyazı Kaymakamlığına atanan Topsakal, yeni görev yerinde mesaiye başladı.

Topsakal, bu başlangıcın hem kendi hem de hizmet edeceği Bozyazı halkı için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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