Mersin haberi! Mersin Büyükşehir, Tarsus Gençlik Kampı'nda Yabancı Öğrencileri Ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Gönüllü Gençlik Programı' kapsamında 4 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 8 yabancı ve 2 Türk öğrenciyi, iki hafta boyunca Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Servisleri Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Gönüllü Gençlik Programı" kapsamında iki hafta boyunca toplam 10 öğrenci, Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırlandı. Kampta çeşitli faaliyetlere katılan öğrenciler, Mersin ve Tarsus'un tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek programı tamamladı.

Öğrenciler, program süresince Gençlik Kampı'nda; çevre düzenlemesi, alan temizliği, geri dönüşüm atölyesi faaliyetleri, kampa gelen ziyaretçilerle vakit geçirme, çocuklarla oynama, tamirat, boyama gibi aktivitelere katıldı. Kamp dışında ise öğrenciler; Kanlıdivane, Adamkayalar, Kızkalesi, Cennet-Cehennem, Astım Mağarası, Kayacık Vadisi, Lamos Kanyonu, Saint Paul Kilisesi, Kırkkaşık Bedesteni, Tarsus Tarihi Evleri ve Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.

Tarsus Gençlik Kampı'na; Sidre Almaz ve Melike Bülbül'ün liderliğinde İtalya'dan Alberto Ossola ve Giulia Zanin, İspanya'dan Nil Aparicio ve Victor Molero, Meksika'dan Gustavo Verdin Gonzalez, Emmanuel Olvera Arvizu ve Victoria de Alba de Luna, Rusya'dan ise İana Shchednova misafir oldu.

Yabancı öğrencilere liderlik eden Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Melike Bülbül, şöyle konuştu:

"ONLARA ÖZELLİKLE ATATÜRK'Ü ANLATTIK"

"Bu projede 4 farklı ülkeden 8 öğrencimiz var. Bu 8 öğrenci buraya gönüllü olarak, çalışma kampına geldi. Biz de onlara diğer arkadaşım Sidre Almaz'la birlikte liderlik ediyoruz. Tarsus Gençlik Kampı'ndaki işlere yardımcı oluyorlar. Çevreye, doğaya ve insanlara faydalı şeyler bırakmaya çalışıyorlar. Bu sebeple biz onlara yardımcı oluyoruz. Arkadaşlarımız burada marangoz ustalarına yardım ediyorlar. Örneğin boya yapıyorlar. Etraftaki çevre düzenlemelerini yapıyorlar. Buradaki çalışanlara, beden eğitimi öğretmenlerine yardım ediyorlar. Buraya gelen çocukların survivor parkurunda yaptıkları etkinliklerde onlara yardımcı oluyorlar. Mersin'i ve Tarsus'u gezdik. Farklı yerlere, kanyonlara, doğa alanlarına, denize gittik. Tarsus'un tarihini onlara güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Özellikle Atatürk'ü ve önemli değerlerimizi onlara anlattık."

İspanya'dan gelip Tarsus Gençlik Parkı'nda ağırlanan Victor Molero, Katalonya'da Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde okuduğunu söyleyerek, "Mersin'i çok sevdim. Akdeniz ikliminden dolayı Barcelona'yı anımsatıyor. Buradayız, burada çalışıyoruz. Çalışırken de Türk kültürünü öğreniyoruz ve pazarlık yapmayı öğrendik. Bir gecede arkadaşım Nil ile bu programa katılmaya karar verdik. Egzotik bir yer olmasını istedik. Daha fazla kültürel birleşimin olacağı bir yer istedik. O yüzden Türkiye'yi seçtik" diye konuştu.

Meksika'dan Emanuel Olvera Arzivu, "Mersin'i çok beğendim. Kebaptan, tantuniden çok hoşlandım. Türkiye'de en sevdiğim yemekler bunlar. En sevdiğim tatlı da baklava. Cennet-cehenneme gittik. Orayı çok beğendim. Burada şu anda tamirat işleri yapıyoruz. Genel anlamda kampta çalışanlarla beraber çalıştım, yardım ettim" dedi.

Rusya'dan gelen İana Shchednova ise deneyimini, "2 yıldan beri çalışma kamplarına katılmak istiyordum, ama bu yıl yapmaya karar verdim. Türkiye benim için güzel bir seçim oldu. Mersin'i çok sevdim, çok hoş bir şehir. Çok sevdiğim kısımlardan biri de, katıldığım Yörük Gecesi oldu. Onların dansını öğrendim. Çok sevdim. En güzel anılarımdan biri buydu" sözleriyle paylaştı.