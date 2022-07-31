Mersin yerel haberi: Tarsus Gençlik Kampı Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Gençlik Kampı'nda etkinlikler devam ediyor.

Belediye'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı gençlik kampında etkinlikler kapsamında, 'Ebeveyn Çocuk Çadır Kampı' düzenleniyor. Her hafta cuma günleri düzenlenen programda, Berdan Nehri kıyısında ağaçlar altında kurulan çadırlarda aileler gece boyunca konaklıyor.

Kent merkezinden ve diğer ilçelerden ailelerin ağırlandığı kampta; çocuklar doğa bilinci kazanırken balık tutmadan kuş gözlem evine, spor faaliyetlerinden eğitim çalışmalarına, doğa yürüyüşünden survivor oyun alanlarına kadar düzenlenen etkinlikler, katılımcı ailelerin beğenisini topluyor.

Anne, babası ve kardeşiyle birlikte kampa katılan Orhan Kaan Kölemiş, "Güzel yerler var, doğal ortamlar var. Şehrimizle, göllerle, ağaçlarımızla ilgili güzel bilgiler alıyoruz. Turlar atıyoruz, doğal ortamları görüyoruz, güzel sporlar yapıyoruz, balık tutuyoruz. Kanolara biniyoruz. Yemekhanede çeşitli oyunlar oynayabiliyoruz, ödüller alabiliyoruz" diye konuştu.

Kampa çocuklarıyla birlikte geldiğini belirten Filiz Kalmış ise "Tarsus Gençlik Kampı'na sürekli geliyorum. Bu beşinci gelişim. İmkanlarını çok çok beğeniyorum. Çalışan arkadaşlarım her zaman çok ilgililer, çok güler yüzlüler. Bir aile gibi olduk artık burada. Çocuklara çok dikkat ediyorlar. Güvenle sahaya bırakıp, biz oturup keyif yapabiliyoruz burada. İkramları da çok güzel. Geldik mi hiç 'Acaba orada bu olacak mı, bunu yaşayacak mıyız' diye düşünmüyoruz. Gayet gönül rahatlığıyla geliyor ve rahat ediyoruz. Sürekli de gelmeye devam edeceğiz" dedi.