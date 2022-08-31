Mersin yerel haberi: Mezitli'de Büyük Zafer'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Mezitli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutladı.

Mezitli Belediyesi, Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde meşaleli yürüyüş düzenlendi. Akdeniz Mahallesi Semt Pazarı'ndan başlayan yürüyüşe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve binlerce yurttaş katıldı. Mezitli Kent Konseyi bisikletli gruplarının da katıldığı yürüyüş, Yaşar Doğu Caddesi ve Zeytinli Cadde boyunca devam ederek, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da sona erdi.

Yürüyüşün ardından Zafer Bayramı coşkusu, sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ ile devam etti. Karatağ, "Yuh Yuh", "Adaletin Bu mu Dünya", "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" gibi türkü ve şarkılar ile yurttaşlardan beğeni topladı. Konser sonunda sahneye CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen'in yanı sıra eşi Sembol Tarhan ve minik bir kız çocuğu ile çıkan Tarhan, sanatçı Karatağ'a teşekkür ederek, çiçek verdi. Perdeye, geçen günlerde sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'in resminin yansıtıldığı sahnede Karatağ, "Konserlerin, etkinliklerin yasaklandığı şu günlerde bizlere sahnesini ve gönlünü açarak misafir eden Başkanımız Neşet Tarhan'a çok teşekkür ediyorum. Bu coşku en güzel mesaj olmuştur. Bu kötü günlerin en kısa sürede sona ermesi diliyorum" dedi.

Yürüyüşe katılan tüm yurttaşlara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında son ziyaret ettiği yerin Mezitli Soli Pompeiopolis Antik Kenti olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"ATATÜRK, MEZİTLİ'Yİ GÖRSE GURUR DUYARDI"

"Mustafa Kemal Atatürk bugün Türkiye'nin içerisinde olduğu durumu görse kahrolur ancak, Mezitli'yi görse, ilke ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan insanları görünce gurur duyardı. Mezitli çok özel bir ilçe. Atasını seven, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan insanların yaşadığı bir kent. Binlerce vatandaşımız omuz omuza gecenin karanlığını aydınlattı. Vatandaşlarımızla birlikte, bayrak seli oluşturarak, bizlere çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımıza minnetimizi gösterdik. Katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de "Bu kadar güzel sesli bir kardeşimizi bu sahneye çıkarttığı için Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet çizgisinde devam edeceğimize ve bunun için üstümüze düşen çabayı göstereceğimize olan inancımızla 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise "Mutlu Mezitli'nin Mimarı Neşet Tarhan'a teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş müjdesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutluyorum. Sadece askeri bir zafer değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan bir zafer. Cumhuriyetimiz ilelebet laik kalacaktır. Muasır medeniyet seviyesine yeniden çıkacaktır. Bu zaferle çağdaş, demokratik ve hukuk devletinin kuruluşunun ilanı yapılmıştır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.