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Mersin yerel haberi: Mersin'de kayıp kadın aranıyor

Yerel Haberler

Mersin yerel haberi: Mersin'de kayıp kadın aranıyor

Mersin yerel haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde 24 saattir kayıp olduğu bildirilen 56 yaşındaki kadın için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 24 saattir kayıp olduğu bildirilen 56 yaşındaki kadın için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde eşi Mehmet Seyrek ile birlikte yaşayan Fatma Seyrek'ten (56) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile K-9 köpeklerinin de yer aldığı arama çalışmalarına ayrıca AFAD ve jandarma ekipleri ile bölge halkı da katıldı. Ormanlık alanda gece yarısına kadar süren arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamazken, çalışmaların yarın tekrar devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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