Mersin yerel haberi... Mersin Büyükşehir'in Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor

Mersin haberler... Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere verilecek öğrenim yardımı için ön kayıt başvuruları yarın başlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere verilecek öğrenim yardımı için ön kayıt başvuruları yarın başlıyor.

Öğrenim yardımlarından, 2022 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile devlet okullarının herhangi bir bölümünü kazanmış olanlar, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik vakıf (özel) üniversiteleri tam burslu kazanmış olanlar, anne veya babası Mersin sınırları içinde ikamet edenler ve kazandığı okula kaydını yaptıranlar faydalanabilecek. Hazırlık sınıfı okuyacakların ise 'hazırlık sınıfı hariç' olarak başvurmaları gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası olan www.mersin.bel.tr adresinde yer alan "Duyurular" kısmında açılan "Öğrenim Yardımı Başvurusu" linkinden giriş yapabilecek. Öğrenciler, burada yer alan formu doldurup istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf olarak veya PDF olarak yükleyerek ön kayıt başvurularını tamamlamış olacak. Öğrenciler, çevrimiçi ön kayıt başvurusu yaptıktan sonra sistem tarafından kendilerine verilen dört haneli kayıt numarası ile evraklarını, 10 ilçede bulunan YKS kurs merkezlerinden kendilerine en yakın olanlara teslim edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi olarak her aşamada öğrencilerin yanında olduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, şunları söyledi:

"Geçen yıl ön lisans ve lisans eğitimi almaya hak kazanan 9 bin 93 öğrencimize öğrenim yardımında bulunduk. Bu yıl ön lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize bin 500 TL, 4 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize 3 bin TL, 5 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize 3 bin 750 TL ve 6 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize de 4 bin 500 TL karşılıksız öğrenim yardımında bulunacağız.

"BAŞVURULAR 11 KASIM'A DEK DEVAM EDECEK"

Öğrencilerimiz, Belediye'nin web sayfasından veya Teksin üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Başvurularımız 29 Ağustos tarihinde başlayacak, 11 Kasım tarihine kadar da devam edecek. Öğrencilerimiz online başvurularını yaptıktan sonra, 10 ilçemizde bulunan YKS kurs merkezlerimizden kendilerine en yakın olana evraklarını elden teslim edebilirler."