Mersin yerel haberi: Mersin Büyükşehir, Gözne Paket Atıksu Arıtma Tesisi Çalışmalarında Sona Geldi

Mersin yerel haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) Toroslar İlçesi’nde bulunan Gözne Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi’nde sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede zaman zaman yaşanan koku problemi son bulacak ve vatandaşlar daha temiz bir çevreye kavuşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) Toroslar İlçesi'nde bulunan Gözne Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi'nde sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede zaman zaman yaşanan koku problemi son bulacak ve vatandaşlar daha temiz bir çevreye kavuşacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, sözleşme bedeli 18 milyon 950 bin lira olan yapım işi kapsamında 1500 metreküp/gün kapasite 7 bin 500 eşdeğer nüfusa sahip, Toroslar İlçesi Gözne Korum Mahallesi mevkiinde bölgeye hizmet verecek olan Gözne Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi'nde sona yaklaşıldı.

Toroslar İlçesi Gözne ve Ayvagediği Mahallelerini kapsayan bölgede oluşan atıksular vidanjörler vasıtasıyla taşınarak, merkezde bulunan kanalizasyon hatlarına indirek yollarla deşarj ediliyordu. Bu durumun önüne geçmek için, MESKİ tarafından daha sonra yapılması planlanan atıksu arıtma tesisi tamamlanıncaya kadar, bölgede yaşayan vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek ve herhangi bir çevre kirliliğine neden olmamak için paket atıksu arıtma tesisi kurulumuna başlandı. Bölgedeki atıksuların toplanabilmesi ve vidanjörlerin döküm yapabilmesi için kurulacak olan paket atıksu arıtma tesisi, özellikle yaz aylarında zaman zaman yaşanan vidanjör çekimi ve koku problemlerini ortadan kaldıracak.