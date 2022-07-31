Mersin yerel haberi | Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, daha güvenli ve modern bir ulaşım için kent genelinde başlatılan yol çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir'in yol yapım ekipleri, 26'ncı Cadde'de sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 5 bin 800 metre uzunluğundaki yolda yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların; Stadyum'dan Adnan Menderes Bulvarı'na kadar iki şerit taşıt, bir şerit bisiklet ve yaya yolu olarak tamamlanması planlanıyor. Yol yenileme çalışmalarında özel gereksinimli yurttaşların kullanımına uygun yaya yolları planlayarak uygulamaya geçen ekipler, bisiklet yollarını da çalışmalara dahil ediyor.

Ekipler, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde yıllardır deforme olmuş ve çukurların oluştuğu caddeyi bir gün içinde sıcak asfaltla kapladı. Burhan Felek Caddesi ile GMK Bulvarı arasında 450 metre uzunluğundaki caddede ise düzenleme çalışmasını tamamlayan ekipler, sıcak asfalt serimi yaparak aynı gün içinde caddeyi kullanıma açtı. Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 112'nci Cadde'de, Çiftçiler ile Çakmak Caddeleri arasında 350 metre uzunluğundaki yol yenilendi.

Tarsus Üniversitesi yerleşkesinde, 10 bin metrekare sıcak asfalt dökümü yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; iki adet otopark, kaldırım düzenleme, menfez, 2 bin 465 metrekare parke döşeme, 680 metrekare engelli karosu, 3 bin 700 metrekare bordür taş döşeme işlemini de yerine getirdi. Bölgeden geçen Akçakocalı grup yolundan başlamak üzere, yerleşke içerisindeki fakülte binalarına kadar sıcak asfalt dökümü yapan ekipler, yerleşkenin arka tarafında bulunan ve Takbaş Mahalle merkezine doğru giden yolda 200 metre sıcak asfalt serimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde, yol standartlarının iyileştirilmesi için asfalt çalışmaları yürütüyor. Kayısı üretimi yapılan ve yöre halkının yoğun olarak kullandığı Mut ilçesine bağlı Hacıilyaslı-Esen-Göksu grup yolunda 22,5 kilometre asfalta hazırlık çalışması yapan ekipler, çalışmaların ardından sathi kaplama işlemini tamamladı.