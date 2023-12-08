Mersin Yenişehir Belediyesi ve iş insanı iş birliğiyle büyük kütüphane yapacak

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve iş insanı Mehmet Kürk arasında Yenişehir Büyük Kent Kütüphanesi'nin yapımı için iş birliği protokolünü imzalandı. Kütüphane Eğriçam Mahallesi, GMK Bulvarı üzerinde yapılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve iş insanı Mehmet Kürk arasında Yenişehir Büyük Kent Kütüphanesi'nin inşaatı için iş birliği protokolü imzaladı. Yenişehir Büyük Kent Kütüphanesi, zengin ve çeşitli bir kitaplarla donatılacak, kitapların yanı sıra dijital kaynaklar, dergiler, akademik yayınlar ve çok daha fazlasını barındıracak. Eğriçam Mahallesi, GMK Bulvarı üzerinde yapılacak kütüphane bin metrekareden oluşacak.

Belediye başkanı Özyiğit, "Yenişehir Büyük Kent Kütüphanesi, göreve geldiğimizden bu yana hayata geçireceğimiz dördüncü kütüphanemiz olacak. Yenişehir, eğitimin merkezi haline gelen bir kent. İki üniversiteye ev sahipliği yapıyor ayrıca Türkiye'deki özel okul sayısının en çok olduğu birkaç ilçeden biri. Okuryazarlık oranı ortalamanın çok üstünde. Kentimizin bu yapısına cevap verecek işlere imza atıyoruz. Bu kütüphane sadece Yenişehir için değil tüm Mersin için çok önemli bir proje. Büyük bir boşluğu dolduracak. Şimdiden kentimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, inşaatını üstlenen hayırsever iş insanı Mehmet Kürk'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.