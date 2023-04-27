Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Kaçak Sakatat Deposuna Baskın

Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında restoranlara satılmak üzere sağlıksız koşullarda saklanan onlarca kilo sakatat ürünü tespit edildi. Kaçak olarak faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde ele geçirilen sakatat ürünleri ekiplerce imha edildi.

Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında restoranlara satılmak üzere sağlıksız koşullarda saklanan onlarca kilo sakatat ürünü tespit edildi. Kaçak olarak faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde ele geçirilen sakatat ürünleri ekiplerce imha edildi.

Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan incelemelerde depoda sakatat ürünlerin hijyenik olmayan koşullarda saklandığı ve restoranlara satılmak üzere işlemden geçirildiği belirlendi. Ele geçirilen sakatat ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, depo da mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Kent genelinde denetimlere devam edeceklerini aktaran Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim sorumluluğumuz. Bugün bir depoya yaptığımız baskında maalesef korkunç bir manzara ile karşılaştık. İnsan sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelemiz devam edecek. Kentimizde zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.