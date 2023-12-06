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Mersin Yenişehir Belediyesi'nden dar gelirli ailelere nakdi destek

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Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli ailelere aylık nakdi destek sağlıyor. Kasım ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın Kasım ayı tutarları ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Halk Kart'tan bu ay 854 aile yararlandı.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı Yenişehir Halk Kart'ın aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart'tan bu ay 854 aile yararlandı. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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