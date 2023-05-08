Mersin Valisi Pehlivan'ın makam aracı Togg oldu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Türkiye'nin milli ve yerli aracı Togg'u kullanmaya başladı.

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, Türkiye'de yollarda görünür hale gelmeye devam ediyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahsis edilen, ardından bazı yabancı devlet başkanları ile bakanlara verilen Togg, bir çok ilde diğer hak sahiplerine de teslim edilmeye başlandı. Bugün Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'da makam aracı olarak Togg'a kavuştu.

Sosyal medya hesabından, Mersin Valiliği önünde makam aracıyla fotoğraflar paylaşarak sevincini duyuran Pehlivan, "Yılların özlemi, insanımızın emeği, alınteri. Milletçe gurur kaynağımız, yerli ve milli markamız Togg. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN