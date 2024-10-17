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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, TÜBİTAK'tan Orman Yangınları Yönetimi Projesine Hibe Desteği Aldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, TÜBİTAK'tan Orman Yangınları Yönetimi Projesine Hibe Desteği Aldı
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, TÜBİTAK'ın 1001 Programı kapsamında 'Orman Yangınları Yönetiminin Sosyal Boyutu' projesi ile 1 milyon 68 bin 801 TL hibe desteği almaya hak kazandı. Proje, orman yangınları yönetiminin sosyal boyutunu ele alacak.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, TÜBİTAK'ın 1001 Programı'nın 2024 yılı ilk başvuru döneminde orman yangınları yönetimine yönelik projesi için hibe desteği almaya hak kazandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen 1001 Programı kapsamında 'Orman Yangınları Yönetiminin Sosyal Boyutu: 2021 Antalya Büyük Orman Yangını Bölgesi Örneği' isimli projesi için hibe desteği almaya hak kazanarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye'de devlet ve vakıf üniversiteleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının proje önerilerini sunduğu programda Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'ndan proje desteği alan ve bu kapsamda yürütücü kuruluş olarak hibe desteği kazanan ilk orman bölge müdürlüğü oldu. TÜBİTAK-ARDEB'e önerilen proje, bilimsel değerlendirme sürecini başarıyla geçerek 1 milyon 68 bin 801 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Projesi desteklenen araştırma ekibini tebrik eden Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, bu tür nitelikli projelerin ülkenin bilimsel, uygulamalı ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Ataş, "Ülkemizin orman yangınları yönetimine katkı sunacak projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi önemlidir. Nitekim TÜBİTAK tarafından kabul gören bu projemiz kamu ve üniversite iş birliğini geliştirecek, yeni Ar-Ge projelerine örnek teşkil edecek ve orman yangınları yönetimine farklı bir boyut katacaktır. Bu başarı, ülkemizin ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalara katkıda bulunma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayarak sonuçları ise bilimsel bilgi birikimine ve uygulama alanına önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Projenin amacı, 2021 yılındaki Antalya büyük orman yangınına maruz kalmış ve bu yangından etkilenmiş toplum kesiminin yangın sonrası orman yangınları yönetimi konusunda bilgi düzeylerinin ne olduğunun belirlenmesi, orman yangınları yönetiminin sosyal boyutunu etkileyen faktörleri bulmaya yönelik görüşlerinin ortaya konması, orman yangınları kapsamında yaşadıkları deneyimlerin saptanması ile yapı ve çevresinde orman yangını riskini azaltmak için faaliyetlerde bulunuyorlarsa hangi tür faaliyetlerde bulunduklarının incelenmesini hedefliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman Yangınları Hibe Desteği Tübitak mersin

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