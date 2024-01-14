Mersin İtfaiyesi 2023 Yılında 16 Bin 123 Görevi Tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde 2023 yılı boyunca 16 bin 123 görevi başarıyla tamamladı. 17 grup amirliği, 21 istasyon olmak üzere 38 hizmet noktasından 122 araç, 7 bot ve 559 personelle hizmet veren İtfaiye Dairesi ekipleri; doğal afetler, kaza, yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürütmeye devam ediyor.

Ekipler, 2023 yılında 5 bin 490 yangına müdahale ederken, 6 bin 331 kurtarma çalışması gerçekleştirdi ve toplam 11 bin 821 çalışmaya imza attı. Kent genelinde en fazla yangın 1011 ile Tarsus ilçesinde meydana gelirken, 58 yangınla Çamlıyayla yangının görüldüğü en az ilçe oldu. Aynı zamanda yıl içerisinde 691 ile en fazla yangın Temmuz ayında görülürken, en az yangın 318 ile Mart ayında gerçekleşti.

Şehirde yaşanabilecek olaylara yerinde ve etkin müdahale edebilmek için itfaiyecilik alanındaki gelişmeleri takip eden Mersin Büyükşehir, itfaiye personelinin daha eğitimli, daha donanımlı olması ve acil durumlarda daha sistematik hareket edebilmesi amacıyla, son teknolojik araç ve gereçlerle donatılı Ata Eğitim Merkezi'ni açtı. Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren 9 itfaiye eğitim merkezi içerisinde en kapsamlı özelliklere sahip olan Ata Eğitim Merkezi ile itfaiye teşkilatını güçlendiren Büyükşehir, yazılı ve uygulamalı sınavla aldığı 150 itfaiye memuru ile de kadrosunu takviye etti.

İhtiyaç halinde diğer illere de destek olmak amacıyla yardıma giden Büyükşehir itfaiye ekipleri; 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde bölgeye ilk giden ekiplerden biri olurken, 15 Mart'ta Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde de görev aldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü bünyesinde binaların yangına karşı dayanıklı ve korunaklı olduğunu tespit etmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2023 yılında 3 bin 528 iş yerine Uygunluk Raporu verilirken, 603 bina ve tesisin yangın tesisat projesi onaylandı. Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 165 kurum bünyesinde 171 eğitim ve tatbikat gerçekleştirilirken, bu eğitim ve tatbikatlarda 20 bin 358 kişiye yangın türleri, yangına müdahale türleri, önleyici tedbirler ve kentsel arama kurtarma eğitimleri verildi.