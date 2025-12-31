Mersin'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kırsal mahalleler sabah saatlerinde beyaza büründü. Çamlıyayla ilçesinde kar yağan dağlık bölgeler, güzel görüntüler oluşturdu.
Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel