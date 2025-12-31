Haberler

Mersin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in yüksek rakımlı ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kırsal mahalleler sabah saatlerinde beyaza büründü.

MERSİN'in yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kırsal mahalleler sabah saatlerinde beyaza büründü. Çamlıyayla ilçesinde kar yağan dağlık bölgeler, güzel görüntüler oluşturdu.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor