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Mersin'in Mut ilçesinde mahalle sakinleri kavşak talep ediyor

Mersin'in Mut ilçesinde mahalle sakinleri kavşak talep ediyor
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Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, mahallelerini Mut-Karaman karayoluna bağlayan kavşağın iptal edilmesi nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Mahalle muhtarı, yolun uzaması sebebiyle hasat dönemlerinde zaman kaybı yaşadıklarını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

MERSİN'in Mut ilçesinde mahalle sakinleri, mahallelerini Mut- Karaman karayoluna bağlayan bölümüne kavşak yapılmasını istedi.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahallelerini Mut- Karaman karayoluna bağlayan bölümüne kavşak yapılması için toplandı.

Mahallerini karayoluna bağlayan noktada bulunan kavşağın iptal edildiğini belirten mahalle muhtarı Erol Bıçkı, "Mut'a doğrudan gidebilmemiz için 4 kilometre ilerideki kavşaktan dönmek zorunda kalıyoruz. Yolumuz 4 kilometre gidiş 4 kilometre dönüş. 8 kilometre uzuyor. Özellikle hasat döneminde mahallerimizde ürettiğimiz ürünlerin hale ulaştırılmasında da zaman kaybı yaşıyoruz. Yetkililerin sorunlarına çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Muhtar Bıçkı ayrıca mahalle tabelalarının ve mahallelerinde bulunan eser tabelalarının da söküldüğünü bunların da yeniden yerlerine takılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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