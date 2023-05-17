Mersin İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Büro açıldı

Mersin İl Müftülüğe Aile Dini Rehberlik Bürosu, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan'ın katıldığı törenle açıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan büro açılışında konuşan Vali Pehlivan, "Toplumların temeli, köşe taşı ailedir. Aile ne kadar sağlamsa, toplum da o kadar sağlam ve sağlıklı olacaktır" dedi. Maddiyatın hayatın idamesi için önemli, ancak aileleri ayakta tutan asıl unsurun maneviyat olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Maneviyat, aile bireylerinin tamamına yansıtılırsa, sevgi, hoşgörü, saygı, dayanışma, yapıcı iletişim gibi olumlu hasletler aileler içinde ne kadar güçlü olursa, ailelerimizde o kadar güçlü olacaktır. Bu da tabi rehberlikle olur. Bu bütünlük içerisinde, aile kuracak olanlara veya ailesi olan ve rehberlik ihtiyaçları bulunan kişilere önderlik etmek, onların zihinlerinde olumlu anlamda kapılar açacak girişimlerde bulunmak çok önemlidir. Bu konudaki rehberlik faaliyetleri, okullarımızda yaygın eğitim kapsamında yapmaya çalışılırken, müftülüklerimiz aracılığıyla da toplumumuzun bütün kesimlerine hitap edecek şekilde çalışmalar yapılması, ideal aile yuvalarının kurulmasına değerli katkılar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Törende, Diyanet İşleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini keserek büronun hayırlı olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, toplumun temel birimi olan ailenin, dini içerikli soru ve sorunlarına çözüm önerileri sunmak amacıyla çeşitli faaliyetler ile hizmet üretmek için kurulan büronun açılışına, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Müftüsü Aydın Yığman, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MERSİN