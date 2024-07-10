Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Tarsus Cezaevi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, Tarsus Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında görevli erbaş ve erlere yönelik, 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesiyle, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik kapsamlı faaliyetler gerçekleştiren Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tarsus Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında bulunan erbaş ve erlere yönelik, 'Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ailenin önemi ve aile içi şiddetin önlenmesinde dini referanslar' konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Programa, Tarsus Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli bir sosyolog ile İl Müftülüğünden bir personel de katıldı. Programın sonunda 'kadına el kalkamaz' broşürü dağıtıldı. - MERSİN