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Mersin haberleri! Tarsus Yarı Maratonu'nun Yeni Parkuru Belirlendi

ANKA - Yerel
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Mersin haberleri! Tarsus Yarı Maratonu'nun Yeni Parkuru Belirlendi

Mersin haberler: 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu için koşulacak yeni parkur belirlendi.

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu için koşulacak yeni parkur belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin bu yıl 23 Ekim 2022'de düzenlemeyi planladığı 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nun başlangıç çivisi çakılarak, parkur ölçümü yapıldı. 28-29-30 Haziran 2022'de yapılan ölçümlerle, 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu için koşulacak yeni parkur belirlendi. Uluslararası Atletizm Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan ölçümlerin ardından parkurun sertifikası çıkarılarak, resmiyet kazanması sağlandı. Başlangıç ve bitiş noktası Tarsus Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenen parkur ölçümleri sonrası maraton kitapçığı da oluşturuldu. 2 kategoriden oluşması planlanan maratonda atletler 21 kilometrelik parkurda, vatandaşlar ise 5 kilometrelik halk koşusunda maraton heyecanı yaşayacak.

ANKA / Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlik Tarsus Yerel Haberler

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