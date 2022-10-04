Mersin haberleri | Tarsus Belediyesi'nin Kadınlara Yönelik Kurslarına Kayıtlar Başladı

Mersin gelişmesine göre Tarsus Belediyesi'nin Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde kadınlara yönelik, yabancı dilden el sanatlarına pek çok farklı branşta düzenlediği kurslar için kayıtlar başladı.

Tarsus Belediyesi'nin Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi'nde kadınlara yönelik, yabancı dilden el sanatlarına pek çok farklı branşta düzenlediği kurslar için kayıtlar başladı.

Tarsus Belediyesi, kadınların sanata olan ilgisini arttırmak, yeteneklerini geliştirmek ve çeşitli alanlarda kullanabilecekleri eğitimler almalarını sağlanmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen kurs programında el sanatlarından, kişisel gelişime kadar pek çok branşta kurs veriliyor.

6 FARKLI BRANŞTA KURS VERİLECEK

Kursların içerisinde İngilizce A1 seviye eğitimi, kişisel bakım, bağlama, el sanatları, diksiyon etkili konuşma ve sabah sporu yer alıyor. Ayrıca el sanatlarının içerisinde kursiyerler, amigurami-örgü çanta, nakış işleme-süsleme sanatı ve takı tasarım-nikah şekeri sepeti eğitimlerini seçme şansı elde edebiliyor.

Kursları tamamlayan kadınlara, kurs bitiminde katılım belgesi veriliyor.