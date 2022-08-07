Mersin haberleri | Başkan Seçer, Gülnar'da Küçükbaş Hayvan Dağıtımı ve Atalık Nohut Hasadına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan dağıtımına ve atalık nohut hasadına katıldı.

Başkan Vahap Seçer, saha programları kapsamında Gülnar ilçesini ziyaret ederek yurttaşın talep ve şikayetlerini dinledi. Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi kapsamında yürütülen küçükbaş hayvan dağıtımı ve atalık yerel nohut hasadı törenlerine de katıldı.

Başkan Seçer'in Gülnar ilçesindeki programına; Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İlker Topal, Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, CHP Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, CHP Aydıncık İlçe Başkanı Abdullah Servili, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, mahalle muhtarları ve yurttaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak sadece tohum ya da hayvancılık projeleriyle değil, birçok şekilde tarıma destek sunduklarını söyleyen Seçer, " Mersin'de tarımsal üretime katkı sunmak için her türlü desteği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle, azmimiz ve gücümüzle hem Mersin'imizi, hem Türkiye'mizi çok daha iyi noktalara getireceğiz" dedi.

Seçer Gülnar ziyaretinde ilk olarak, Zeyne'de dört yeni yetiştiriciye küçükbaş hayvanlarının dağıtıldığı törene katıldı. Her yıl 60 aileye 25'er küçükbaş hayvan ve dörder ton yem desteğinde bulunulan "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesinin detaylarından bahseden ve her bölgenin özelliğine göre dağıtımların yapıldığını belirten Seçer, şunları söyledi:

"Buraya, bu bölgeye uygun kıl keçisi veriyoruz. Bugünle beraber burada toplam 15 yeni işletme oluşmuş. 24 dişi, bir erkek hayvan veriyoruz. Bir süre sonra kendi içinde yeni işletmeler, bu ürettiğimiz hayvanlardan oluşuyor. Biz bu yıl toplamda 60 aileye bin 500 hayvan dağıtıyoruz. 527 hayvanımız bize kendi işletmelerimizden geldi. 5'inci yıl sonunda tüm hayvanları, üretilen hayvanlardan sağlayacağız ve çark kendi kendine dönecek. Artık para vermeden kendi işletmelerimiz, her yıl yeni 25 aileye hayvan verebilecek, ama yemini yine biz vereceğiz. Veteriner hizmetlerini de biz vereceğiz. Çok değer ve önem verdiğim bir proje. Bu hayvanlar damızlık hayvanlar ve bölgede çeşit bakımından da kaliteyi artıracak."

Kadın üreticilere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Seçer, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır her konuda tarıma destek projelerine büyük önem verdi. Kadınları üretime dahil edelim, kadınlar doğduğu yerde üretim yapsın, biz onların ürünlerinin ekonomik değere dönüşmesini sağlayalım diye gayret gösteriyoruz. Biz şu ana kadar 160 tane hamur yoğurma makinesi dağıtmışız. İsteyen bütün köylere veriyoruz. Kadınlarımız baş tacı. Bir üzüm sıkma makinası vermişiz. Yine bu yıl içinde bir ceviz soyma makinası, bir adet erik boylama makinası veriyoruz. Maşallah Gülnar üretiyor. Ceviz var, erik var, üzüm var, her şey var."

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürütülen "Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi" kapsamında destek sunulan üreticilerle Bereket Mahallesi'nde Tarla Günü etkinliğinde buluşan Seçer, üretimin sürekliliği için her daim üreticinin yanında olacaklarını belirterek, üreticilerle birlikte tarlada nohut hasadı yaptı. Gülnar'da bir fasulye çeşidi üzerinde de çalışma yaptıklarını kaydeden Seçer, "Bunlar da atalık tohum çalışmaları. Biz mümkün olduğunca bunları artırmayı düşünüyoruz, planlıyoruz ve bu konuda da çalışmaları artırıyoruz" dedi.