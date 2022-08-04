Mersin haberleri: Başkan Seçer, Akdeniz İlçesi'nde İstiklal Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Esnafa 'hayırlı işler' dileyen Başkan Seçer, yurttaşlarla sohbet etti.

Başkan Seçer'e ziyaretlerinde; CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.

Seçer saha gezisinde ilk olarak Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanında yapımı devam eden Otopark ile Kent Meydanı'nda incelemelerde bulunurken, teknik ekipten de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Özgür Çocuk Parkı civarında dükkanı bulunan esnafı ziyaret eden Seçer, ziyaretlerini İstiklal Caddesi boyunca devam ettirdi.

Esnaf ve yurttaş, Seçer'e son 3 yılda yapılan hizmetler ve yaşama geçirilen projelerden dolayı teşekkür ederken; Seçer de temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal hizmetlere devam edeceklerini belirtti. Başkan Seçer, esnaf ve yurttaşı dinleyerek, talep ve istekleri not ettirdi.

Seçer'in ziyaretleri esnasında, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.