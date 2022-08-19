Mersin haberi! Yenişehir Belediyesi'nin Yüzme Kurslarında 400 Çocuk Yüzmeyi Öğrendi

Yenişehir Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini eğitici ve eğlendirici şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla verdiği yüzme kursunu başarıyla tamamlayan 400 çocuk, katılım belgelerini aldı.

Belediye'nin misafirhanesinde bulunan yüzme havuzunda profesyonel eğitmenler tarafından cankurtaran eşliğinde verilen yüzme kursuna, 7 ila 10 yaş arasında 800 çocuk kayıt yaptırdı. Hem yüzme öğrenen hem de yaşıtlarıyla eğlenme fırsatı yakalayan 400 çocuk, katılım belgelerini Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in elinden aldı.

Çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"Yüzme kursumuza 800 çocuğumuz müracaat etmiş, bu demektir ki yeni spor alanlarına ihtiyacımız var. Özellikle su sporlarının yapılabileceği tesislere ihtiyacımız var. Gelecek yaza kadar bu konuda bir çalışma yapabiliriz. Kentimiz spor alanı bakımından aslında zengin, Yenişehir'de böyle güzel bir altyapı var ama su sporları konusunda biraz eksik olduğumuzu ben de kabul ediyorum. Daha iyilerine layık olan çocuklarımız için daha iyi koşullar sağlamak zorundayız ve yüzme çok güzel bir spor. Yüzen bir genç hem fiziki olarak çok iyi gelişir hem de diğer branşlarda da başarılı olma şansı olur. Yüzmeyi öğrenmeyen gencimiz kalmasın diyoruz. Buraya emek veren herkese ben çok teşekkür ediyorum."

Çocukların kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla gayretle çalıştıklarını belirten Özyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her alanda çocuklarımızın gelişimlerini sağlamak bizim sorumluluğumuz, çocuklarımızın kişisel eğitimlerini tamamlamaları için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize destek veren kıymetli hocalarıma, yöneticilerime ve elbette siz değerli ailelerimize çok teşekkür ediyorum ve güzel çocuklar yetiştirmek yolunda bilinçli aileler bizim her şeyimiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara emek verdiğiniz ve onlarla yakından ilgilendiniz için ayrı ayrı sizlere teşekkür ediyorum. Annelere ve babalara teşekkür ediyorum. Yenişehir Belediyesi okul öncesi eğitimde Türkiye'de ilkleri yapıyor ve hiç kapağı açılmamış erken çocukluk eğitimini hayata geçiren ilk kurum, yani belediye değil, ilk kurum diyorum. Biz çocuklarımızı doğru yetiştirirsek onlar bizim geleceğimizi kurtaran insanlar olur. Ülkemizin geleceğini çok güçlü sağlam ellere emanet etmiş oluruz."