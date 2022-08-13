Mersin haberi: Yaz Sıcakları Mezitli'de Eğlenceye Dönüşüyor

Mersin haberlerine göre Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Su Parkı, Aile Plajları ve Yazlık Sinema, sadece Mezitli halkını değil, ilçe dışından gelen binlerce vatandaşı da ağırlıyor.

Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Su Parkı, Aile Plajları ve Yazlık Sinema, sadece Mezitli halkını değil, ilçe dışından gelen binlerce vatandaşı da ağırlıyor.

Su Parkı, Pazartesi hariç haftanın altı günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık oluyor. Baştan aşağıya tamamen yenilenen ve toplamda 3 bin 500 metreküp kapasiteye sahip olan su parkında, bir adet 50 santimetre derinliğinde 07 yaş gurubu çocuk havuzu, üç bölümden oluşan kademeli derinliğe sahip yetişkin havuz ile 8 adet su kaydırağı bulunuyor. Duş yerleri, bayan ve erkek giyim kabinleri, emanet dolapları ve tuvaletler, belediye personeli kontrolünde kullanılıyor. Su Parkı'na gelenler Su Kafe'nin yiyecek ve içecek menüsünden de yaralanabiliyorlar.

SERİN YAZ AKŞAMLARI İÇİN YAZLIK SİNEMA KEYFİ

Mersinliler'e nostalji yaşatan Yazlık Sinema da en çok ilgi gören alanların başında geliyor. Ünlü sanat eleştirmeni Atilla Dorsay başkanlığındaki bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin en güzel 10 sineması arasında gösterilen Mezitli Belediyesi Yazlık Sineması, ücretsiz olarak tüm Mersinlileri vizyon filmleri ile buluşturuyor. İzleyicilerin gazoz ve patlamış mısır nostaljisini de yaşadıkları yazlık sinema, Eylül ayına kadar hizmet vermeye devam edecek.

TEMİZ, DÜZENLİ VE GÜVENLİ AİLE PLAJLARI

Milli Emlak Müdürlüğü'nden altı farklı notayı kiralayarak özel düzenlemeyle aile plajı haline getiren Mezitli Belediyesi, vatandaşların plajları daha rahat kullanabilmesi adına tedbirler aldı. Aileleriyle birlikte rahat denize girmek isteyen vatandaşlar için Mezitli Belediyesi tarafından Soli Pompeiopolis Parkı başta olmak üzere farklı sahillerde Aile Plajları oluşturuldu. Aile Plajları'na gelenler, şezlong ve şemsiyelerin yanı sıra duş kabinleri ve giyinme odalarından da yararlanabiliyor, büfelerden alışveriş yapabiliyor.

"BOĞUCU YAZ SICAKLARININ EĞLENCELİ BİR SERİNLİĞE DÖNÜŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Mezitli'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlara serinlik ve eğlenceyi bir arada sunmak için çalıştıklarını söyledi. Su Parkı, Yazlık Sinema ve Aile Plajlarına sadece Mezitli'den değil diğer il ve ilçelerden yoğun şekilde ilgi olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Mezitlimiz çok özel ve güzel bir ilçe. Mezitli'de vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layıktır. Bu amaçla boğucu yaz sıcaklarının eğlenceli bir serinliğe dönüşmesi için çalışıyoruz. Çalışmaların sadece Mezitli'den değil diğer il ve ilçelerden de yoğun şekilde ilgi görüyor. Temizlik ve düzene çalışma arkadaşlarımızın da nezaketi çalışmalarımızın daha büyük ilgi görmesine yol açıyor. Halkımıza yaz sıcaklarında hem eğlence hem de serinlik sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.