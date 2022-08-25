Mersin haberi: Tarsus Yeni Kent Meydanına Kavuşuyor

Gelen Mersin haberlerine göre Tarsus’ta atıl durumda olan Caminur Mahallesi’nde 260 ada 21 parsel alanı kaplayan alan, Tarsus Belediyesi tarafından kent meydanına dönüştürülüyor.

Tarsus'ta atıl durumda olan Caminur Mahallesi'nde 260 ada 21 parsel alanı kaplayan alan, Tarsus Belediyesi tarafından kent meydanına dönüştürülüyor.

Mülkiyeti Tarsus Belediyesi'ne ait olan 9 bin metrekarelik alan için hazırlanan "Kent Meydanı Projesi", Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Tarsus kısa süre içerisinde kent meydanına kavuşacak. Dört mahallenin ortak alanını kapsayan proje ile alanın tarihsel ve doğal yapısı bozulmadan dönüşümün sağlanması hedefleniyor.

Restorasyonunun yapılacağı alanda cam kaplama yapılarak ziyaretçilerin "Gladyatör Mozaiği"ni net şekilde görmesi sağlanacak ve yurttaşlar "L" şeklindeki karşılama alanı ile karşılanacak. Romalıların kurduğu merkezi ısıtma sistemi olan "hipokaust" ise yapının içerisinde sergilenecek. Projenin onaylandığı alanda, Roma İmparatorluğu dönemine ait olan mimari yapı unsurları ve milattan sonra erken 2'inci yüzyıl ile geç 3'üncü yüzyıla tarihlenen birçok unsur bulunacak.