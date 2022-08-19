Mersin haberi | Tarsus'ta Sahte Zabıta Yakalandı

Edinilen Mersin haberine göre Tarsus Belediyesi Zabıta Ekipleri gelen ihbar üzerine Afgan uyruklu, üzerinde zabıta üniforması bulunan bir şahsı yakaladı. Şahısla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılarak ekiplerce Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Ekipleri gelen ihbar üzerine Afgan uyruklu, üzerinde zabıta üniforması bulunan bir şahsı yakaladı. Şahısla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılarak ekiplerce Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Tarsus'ta faaliyet gösteren bir esnaf, Ulu Cami yanında bulunan park içerisinde şüphelendiği ve yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü zabıta üniformalı şahsı Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, belirtilen S.M adlı şahısla görüşüp Afgan uyruklu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler şahsı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

ÜNİFORMAYA EL KONULDU, İŞLEMLER BAŞLATILDI

20'li yaşlarda olan S.M'nin üzerinden bir adet noter onaylı belge, cep telefonu ve çok sayıda sim kart çıktı. Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için üzerinde bulunan belgeler de Tarsus Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. S.M'nin üzerindeki resmi üniformaya ise el konuldu. Şahıs hakkında adli ve idari işlemler yapılarak, sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.