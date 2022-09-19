Mersin haberi! Tarsus Su Park 2022 Yaz Sezonu Sona Erdi

Edinilen Mersin gelişmesine göre Tarsus Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan ve tüm vatandaşların yararlanabileceği Tarsus Su Park, 2022 yaz sezonu, vatandaşların yoğun katılımı ile sona erdi. Yüzme kurslarının da yer aldığı su parkta binlerce vatandaş uzman eğitmenlerce hijyenik koşullarda yüzme eğitimi aldı.

Tarsus Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan ve tüm vatandaşların yararlanabileceği Tarsus Su Park, 2022 yaz sezonu, vatandaşların yoğun katılımı ile sona erdi. Yüzme kurslarının da yer aldığı su parkta binlerce vatandaş uzman eğitmenlerce hijyenik koşullarda yüzme eğitimi aldı.

Tarsus Belediyesi tarafından sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinleme imkanı sunan, hijyenik koşullarda yüzme kurslarına ev sahipliği yapan Tarsus Su Park'ın 2022 yaz sezonu, vatandaşların yoğun katılımı ile sona erdi. 3 Aylık yaz sezonunda binlerce vatandaşın faydalandığı su park, hijyenik ve uygun fiyatlı olması sebebi ile Tarsuslular tarafından ilgi gördü. Sosyalleşme imkanı sunan Tarsus Su Park, vatandaşların yaz mevsiminde uğrak yeri oldu.

"SU PARK'I YAZ BOYU TERCİH ETTİK"

Yaz boyu sık sık su Park'ı tercih ettiğini belirten kursiyer, "Okulların tatil olması ile birlikte Su Park'ta yüzme kursuna başladım. Su korkumu yendim ve hocalarımızdan eğitim aldım. Arkadaşlarımla sık sık faydalandığımız Tarsus Su Park için Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

"HİJYENİK VE AİLEYE UYGUN OLMASI SEBEBİ İLE TERCİH ETTİK"

Su Parkı'nda vakit geçirmekten memnun olduğunu belirten başka bir vatandaş ise, "Su Park küçük çocuklarımla birlikte tercih ettiğimiz bir yer oldu. Sularının hijyenik olması ve uygun fiyatlı olması tercih etmemize sebep oldu. Tarsus'ta güvenli bir alanda sosyalleşebilmek bizler ve çocuklarımız için çok önemli. Bu hizmet için belediyemize teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Tarsus Su Park 2023 yaz sezonunda misafirlerini ağırlama devam edecek.