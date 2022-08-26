Mersin haberi: Tarsus Belediyesi, Üreticilere 20 Ton Mısır Silajı Dağıtacak

Mersin yerel haberine göre Tarsus Belediyesi’nin arazisinde ekimi yapılan silajlık mısır, çiftçilere ücretsiz dağıtılmak üzere hasat edildi.

Tarsus Belediyesi'nin arazisinde ekimi yapılan silajlık mısır, çiftçilere ücretsiz dağıtılmak üzere hasat edildi.

Hayvancılıkta üretimin artırılması kapsamında çalışmalarını sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde mayıs ayında ekimi yapılan silajlık mısırın üç buçuk ayın sonunda hasadı yapıldı. Hasatta, 20 tonluk silaj elde edildi. Silajlar, 50 kilogramlık paketlere pay edildikten sonra ücretsiz olarak üreticilere dağıtılacak.

Yapılan destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren büyükbaş hayvan yetiştiricisi Recep Canatan, "Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'ın yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Tarsus'un büyük ve küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla ekmiş olduğumuz mısır silajının hasadını yaptık. Yapılan bu çalışmalardan çok memnunuz" dedi.

Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer ise şunları söyledi:

"Bugün burada Tarsus Belediyesi arazilerinde silajlık mısır tohumlarının hasadını gerçekleştiriyoruz. Arazimiz 8 dekarlık bir arazi. Dönüm başına ise 3 ile 5 ton arası silajlık mısır düşüyor. 3 buçuk ay içerisinde ise hasat zamanı geliyor. Bu doğrultuda başkanımızın verdiği talimatla küçük ölçekli hayvan üreticilerine, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 50 kilogramlık torbalara mısır silajlarını paketleyip ücretsiz olarak dağıtacağız."