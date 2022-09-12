Mersin haberi... Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: Kentimizi Cazibe Merkezi Haline Getirmek İçin Çaba Sarf Ediyoruz

Mersin haberi... Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan, ilçedeki projeleri yerinde inceledi. Bozdoğan, “Projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu önemli projemizde neredeyse sona gelindi. Her kesime hitap eden projelerimizde kentimizi cazibe merkezi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan, ilçedeki projeleri yerinde inceledi. Bozdoğan, "Projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu önemli projemizde neredeyse sona gelindi. Her kesime hitap eden projelerimizde kentimizi cazibe merkezi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

İlk olarak kreş ve bebek kütüphanesi olarak kullanılacak başkanlık konutunu ziyaret eden Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Berdan Park alanında kır düğün alanı ve gençlere yönelik sosyal alan için yapılacak projelerin başladığını duyurdu. Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yapımı devam eden semt pazarı ve Kırklarsırtı Mahallesi'ni ziyaret eden Bozdoğan, ücretsiz olarak kullanılacak Şehir Park Düğün Salonu'nu da inceledi.

Bozdoğan, Şahin Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi (ASM) kreş ve okuma salonu, eski Vuslat Düğün Salonu alanını kapsayan kent meydanı projesi, Gaziler Mahallesi'nde sona gelinen Zeytin Gen Koruma Alanı, Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yapımı devam eden ASM okuma salonu, Mithatpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden pazar yeri ve Ergenekon Mahallesi'nde de kreş alanı olarak planlanan sahada incelemelerde bulundu. Bozdoğan, son olarak ise tadilatına başlanacak olan 75. Yıl Kültür Merkezi ve yanındaki arazi için fikir alışverişinde bulundu.

"ÇOĞU ÖNEMLİ PROJEMİZDE NEREDEYSE SONA GELİNDİ"

Bozdoğan, incelemelerinin ardından şunları söyledi:

"Projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu önemli projemizde neredeyse sona gelindi. Her kesime hitap eden projelerimizde kentimizi cazibe merkezi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. 'İl'le de Tarsus' diyerek çıktığımız bu yolda tüm çalışmaların kentimize hayırlı olmasını diliyorum."