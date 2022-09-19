Mersin haberi! Mersin'de 'Gaziler Günü' törenle kutlandı

Mersin'de, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik' unvanı ve 'mareşal' rütbesi verilişinin 101. yıl dönümü olan '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü üyeleri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız ile gaziler katıldı. Vali Pehlivan tarafından karşılama mangası ve gazilerin selamlanmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşın muharip gaziler ile Türkiye Cumhiriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" diye konuştu.

19 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik' unvanı verildiğini kaydeden Gülbeyaz, "Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Emperyalist devletlerin ve onların maşası terör örgütlerinin hedefleri, ülkemizde karışıklık çıkartmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyetini bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek, dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı Sevr'in gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır. Asıl Türk milletinin bağrından çıkmış, şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün ve yarında vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi.

Törende gazilerle yakından ilgilenen Vali Ali Hamza Pehlivan, günün anısına gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN