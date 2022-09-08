Mersin haberi: Mersin Büyükşehir, Yangın Bölgesindeki Hayvanları Unutmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde süren yangında, hayvanları da unutmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde süren yangın bölgesinde seferber oldu. Yangına müdahale ve yangın zedeler için sürdürülen sosyal hizmetlerin yanı sıra, hayvanlar için de sahada olan ekipler, yangından etkilenen hayvanlar için belirli bölgelere mama ve su bıraktı.

"YARALI HAYVANLARA ACİL MÜDAHALE YAPTIK"

Yangının ilk anından beri bölgede teyakkuzda olduklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Silifke Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimlerinden Ömer Öngel, "Yangından dolayı acil müdahale ekibi olarak buraya geldik. Yaralı hayvanlara acil müdahale yaptık. Yem, mama ve su kabı koyduk. Yangından dolayı burada çalışmaktayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak için uğraşıyoruz. Acil müdahale gerekenlere burada müdahale ediyoruz, ağır durumda olanları ise Silifke geçici hayvan barınağına sevk ediyoruz. Ayrıca mama olmayan yerlere mama koyuyoruz, su kabı koyuyoruz. Hayvanların gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Normalde de böyle çalışmalarımız devamlı var, ama yangından dolayı daha acil bir şekilde gelip, elimizden gelenin fazlasını yapmaktayız. Can dostlarımız bizim için çok değerli" dedi.